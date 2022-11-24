إطلاق خدمة «دي دي طيران» للدراجات النارية في مصر ..تعرف علي الأسعار

أعلنت شركة دي دي عن إطلاق خدمة “دي دي طيران”، وهي خدمة الدراجات النارية الأولى للشركة في مصر. ويأتي إطلاق هذه الخدمة بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لبدء الشركة عملياتها في مصر، وتأكيداً على التزام “دي دي” بتوفير خيارات تنقل مرنة وآمنة وبأسعار معقولة مع إمكانات ومزايا كبيرة للركاب والسائقين على حدٍ سواء.

وتعرض دي دي لعملائها حاليا حرية الاختيار بين خدمتي “وصلني” و”طيران” في القاهرة. حيث تم تفعيل خدمة جديدة للتوصيل باستخدام الدراجات النارية “دي دي طيران” على تطبيق “DiDi Drivers” المخصص للسائقين، مما يعني أنه يمكن لمالكي الدراجات النارية التسجيل بالفعل لبدء العمل، بينما يمكن للركاب الوصول إلى هذه الخدمة من خلال تطبيق “DiDi Passenger” عند طلب رحلة واختيار خدمة “طيران”، والتي ستكون أرخص بنسبة 50% من التنقل بالسيارة.

وقال يوانهاو سن المدير العام للشركة في مصر أن دي دي طيران خدمة جديدة للأشخاص الذين يحتاجون للوصول إلى وجهتهم بسرعة – أو تجنب الاختناقات المرورية في ساعات الذروة – لكنهم يحتاجون إلى أسعار تنافسية حتى يتمكنوا من القيام بذلك.

وأوضح في تصريحات للمال أن تكلفة الخدمة تعتمد علي طول المسافة إلى الوجهة ووقت الانتظار والطلب ، لافتا إلي أن أسعار رحلات دي دي طيرات تبدأ من 7 جنيهات وستكون أرخص بنسبة تتراوح بين 40٪ و50٪ من خدمة وصلني.

وأكد إن اطلاق “دي دي طيران” في مصر هو شهادة على التزام دي دي تجاه البلاد. ، منوها أن الخدمة ستكون متوافرة في القاهرة كمرحلة أولي لتقديم أفضل تجربة للركاب والسائقين.

وتابع :تتطلع دي دي دائمًا إلى توسيع وتنمية وجودها في السوق المصرية ، كما تعمل الشركة باستمرار على دراسة كل موقع بدقة قبل الإطلاق، ونتحدث إلى جميع أصحاب المصلحة ونسعى إلى جعل العملية “محلية ” ، ودمج احتياجات المجتمع ، وتوفير القيمة لجميع لاعبين في النظام البيئي.وحول عدد السائقين المتوقع في الخدمة ، قال : منذ فتح التسجيل حققنا بالفعل 80٪ من هدفنا، مما يجعلنا متفائلين للغاية بشأن العام المقبل.

وألمح إلي أن شركته علي يقين بأن مالكي الدراجات النارية سيكونون قادرين على رؤية القيمة المضافة التي يقدمها دي دي طيران من خلال تحويل دراجاتهم النارية إلى مصدر دخل إضافي مع المرونة والاستقلالية للاختيار متى يريدون القيادة مع راحة البال بمعرفة أن دي دي تقدم 20 ميزة الأمان لحماية كل رحلة

. وتتيح خدمة دي دي طيران لللأفراد الذين يرغبون في التسجيل كسائقين شركاء في خدمة “دي دي طيران” تحقيق دخل إضافي طالما أن عمرهم يتجاوز الـ 18 عاماً، ويحملون رخصة قيادة مصرية سارية مع التصنيف المناسب، ويحملون بطاقة ملكية للمركبة بالإضافة إلى خضوعهم لفحص أمني مفصل.