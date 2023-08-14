إطلاق خدمة «بوسطة كابيتال» لدعم و تمويل المتاجر الإلكترونية الصغيرة

أعلنت شركتا “إرادة” و “بوسطة” عن تعاونهما لإطلاق خدمة “بوسطة كابيتال” بهدف دعم وتمويل وتمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة بطريقة سهلة وسريعة معتمدة على التكنولوجيا المالية، ويمثل هذا التعاون الشراكة المثالية نظرا لخدمات “بوسطة” المخصصة في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل للمتاجر الإلكترونية في مصر، وخبرة “إرادة” الموثوقة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



ويعتبر تعاون “بوسطة” و”إرادة” لتمويل المبادرة الأولى من نوعها في مصر، والتي تهدف إلى دعم أصحاب المتاجر الإلكترونية من خلال توفير التمويل المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، حيث يتيح هذا التمويل تطوير مشروعاتهم وزيادة حجم المبيعات والأرباح، مما يُسهم بشكل كبير في نمو القطاع التجاري الإلكتروني في مصر.

وتتميز خدمة “بوسطة كابيتال” بتوفير تمويل سريع وفعّال بدون الحاجة إلى مواجهة إجراءات معقدة حيث يتطلب التمويل بعض المتطلبات الورقية الخاصة بحجم الأعمال، كما يمكن لعميل شركة “بوسطة” طلب تمويل جديد و بقيمة أعلي بمجرد سداد التمويل الأول بنجاح، مما يوفر له سلاسة في التمويل ومرونة ودعما مستمرا لنمو أعماله.

و أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة “إرادة” لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حرص الشركة على التعاون مع الشركات المختلفة لتوفير التمويل المناسب المبتكر لهؤلاء الشباب الواعد وأصحاب الأفكار والمشروعات متماشيا مع سياسة الدولة لخلق فرص عمل و دخل لهم، وتحقيق إستراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030 ولهذا تتواجد الشركة حاليا في 15 محافظة من خلال 48 فرعا بخلاف القنوات الالكترونية والتكنولوجيا المالية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء بسلاسة ويسر.



وأضاف أبو العزم: “تسعى شركة إرادة للتمويل، بالتعاون مع بوسطة، إلى تقديم تجربة فريدة توفر حلولا شاملة لتلبية احتياجات أصحاب المتاجر الإلكترونية وتمكين المواهب الشابة المصرية ودعم المنتجات المحلية في مكان واحد والتي تعكس استراتيجية الشركة الرامية إلى الوصول لـ 70% من الشباب و30% من الإناث ، ومع خدمة بوسطة كابيتال، فإننا نوفر الآن حلًا سريعًا وفعالًا لتمويل مشروعات أصحاب المتاجر الصغيرة والمتوسطة”.



من جانبه، قال محمد عزت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بوسطة: ” سعداء بالتعاون مع شركة إرادة للتمويل في دعم عملائنا، عبر خدمة بوسطة كابيتال، ونثق في الفارق الكبير الذي ستحققه الخدمة في عالم التجارة الإلكترونية، ونجاحها في تحقيق أهداف عملائنا التجارية وزيادة أرباحهم”.



و تسعى “إرادة” و”بوسطة” إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال دعم الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في مصر في تقديم حلاً متكاملًا ومبتكرًا لأصحاب المتاجر الإلكترونية والشباب المصريين، بهدف تعزيز

الابتكار وتحقيق النجاح في مجال الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي.