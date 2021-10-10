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إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية

وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.
المرسي عزت 12:31 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 12:31 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي الوزارة، إن الحملة تتمثل في تنظيم يوم رياضي للمرضى، يتخلله إقامة مباريات لكرة القدم.

بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية داخل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بجميع أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 20 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان.

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وأضاف “مجاهد” أن الحملة تستمر على مدار 30 يومًا، ويتم خلالها تنظيم ندوات توعوية داخل مستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، للعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الحملة تنطلق من مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بقطاع القاهرة الكبرى والذي يضم “مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية، ومستشفى حلوان للصحة النفسية، ومستشفى الخانكة للصحة النفسية”.

وأضافت أن النقطة الثانية لانطلاق الحملة ستكون من مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بقطاع صعيد مصر، والذي يضم مستشفيات “بني سويف، والمنيا وأسيوط، وأسوان”، بالإضافة إلى مركز بلصفورة لعلاج الإدمان في محافظة سوهاج.

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أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، حرص وزارة الصحة والسكان، على الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، من خلال تنظيم حملات وندوات دورية، تستهدف رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم.

يُذكر أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة، بالإضافة إلى تقديم خدمة استشارات الصحة النفسية المجانية عبر خدمة الخط الساخن على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، وذلك من خلال الرقمين “08008880700، 0220816831”.

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بقلم المرسي عزت

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