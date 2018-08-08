إطلاق حملة ترويج العقارات فى الخارج بالتعاون مع المطورين

بدور إبراهيم:تبدأ الحكومة المصرية، بالتعاون مع المطورين العقاريين، قريباً حملة ترويجية للعقارات المصرية بالخارج لجذب رؤوس الأموال للسوق المحلية، بعد أن أقرت الدولة منح الإقامة للأجانب مقابل السكن.وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحملة ستكون على مستوى الدولة، وتعكف

بدور إبراهيم:

تبدأ الحكومة المصرية، بالتعاون مع المطورين العقاريين، قريباً حملة ترويجية للعقارات المصرية بالخارج لجذب رؤوس الأموال للسوق المحلية، بعد أن أقرت الدولة منح الإقامة للأجانب مقابل السكن.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الحملة ستكون على مستوى الدولة، وتعكف الوزارة حالياً على تحديد الآليات التنفيذية لهذا القرار.

وأشار عباس إلى أن هناك فرصا استثمارية متعددة بالقطاع العقارى، وستشارك فى تسويقها الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلا فى المطورين العقاريين.

ولفت إلى جاذبية أسعار الوحدات بمصر مقارنة بالدول المنافسة، لافتا إلى أن هناك رغبات شرائية حقيقية عربية وأجنبية.

وأوضح أن الوزارة كانت لديها تجربة سابقة بمعرض خارجى وهو سيتى سكيب دبى، ولم يكن بالحجم المزمع عقب توقيع البروتوكول، والذى يتضمن أن تصبح مصر ضيف شرف المعرض، كما سيتم للمرة الأولى المشاركة بجناح مصرى كامل وسيتم اختيار موقع مميز له.

وكشف أن المساحة المبدئية للجناح حوالى 2000 متر، وقد تزيد بعد التنسيق مع المطورين وبحسب الشركات التى ترغب فى الحضور.

وأوضح أن الوزارة تسعى لأن تصبح ضيف شرف لفعاليات عقارية كبرى أخرى، منها معرض «ميبم 2019» بفرنسا، والذى يعد أكبر معرض عقارى عالمى.

وفى سياق آخر، كشف عباس عن طرح المرحلة الثالثة من أراضى الشراكة عقب الانتهاء من توقيع عقود الطرح الثانى، وجارٍ التفاوض مع الشركات لتوقيع العقود خلال شهر.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالفيلات بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه، فمن المتوقع طرحها خلال شهرين، لافتا إلى أن جميع الوحدات التى تم طرحها بالمشروع وعددها 2084 تمت تغطيتها بالكامل، وهناك تعليمات من الدكتور مصطفى مدبولى باستيعاب جميع المتقدمين، ومن المقرر طرح وحدات أخرى قريبا.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من «دار مصر» فمن المقرر طرحها قريبا، وتم إنهاء %60 من الأعمال الإنشائية بمختلف المدن.

وأضاف أن الوزارة طرحت خلال اجتماعها الأخير مع المطورين آليات للمشاركة بين الطرفين لتنفيذ وحدات إسكان متوسط بأسعار تقل عن المليون جنيه، وتترقب الرد، مشيراً إلى مطالبتهم بعدة تحفيزات، منها المواقع المميزة للأراضى وزيادة النسب البنائية.