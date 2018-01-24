إطلاق حملة المالية خالية من فيروس c

مها أبوودن أطلقت وزارة المالية حملة للقضاء على فيروس c، اليوم الأربعاء، فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها الدولة للقضاء على مرض الالتهاب الكبدى الوبائى، وصولا إلى أن تكون مصر خالية من فيروس c فى 2020.وأعلنت وحدة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة عن إجراء المسح الطبى لكافة العاملين بإبراج

مها أبوودن

أطلقت وزارة المالية حملة للقضاء على فيروس c، اليوم الأربعاء، فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها الدولة للقضاء على مرض الالتهاب الكبدى الوبائى، وصولا إلى أن تكون مصر خالية من فيروس c فى 2020.

وأعلنت وحدة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة عن إجراء المسح الطبى لكافة العاملين بإبراج وزارة المالية بالتعاون مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة خلال 3 أيام تمتد خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجارى.

وقالت الوحدة فى إعلانها أنه سيتم توجيه أصحاب العينات الإيجابية للعلاج المجانى من خلال وحدات مكافحة الفيروسات الكبدية.