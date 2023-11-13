إطلاق حملة إعلامية لتعريف الأمريكيين بحماس بتكلفة 50 مليون دولار

يسعى ملياردير أمريكي داعم لإسرائيل إلى تعريف الأمريكيين بحركة المقاومة الإسلامية حماس عن طريق إطلاق حملة إعلامية بتكلفة تتجاوز 50 مليون دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، فإن الملياردير باري ستيرنليخت سعى، بعد أيام فقط من هجوم 7 أكتوبر، إلى الحصول على تبرعات أولية بقيمة مليون دولار من مجموعة من أغنى الأفراد في عالم الأعمال.

وأضاف أن التبرعات تهدف إلى إطلاق “هجوم إعلامي ضخم” يسعى إلى “تعريف حماس للشعب الأمريكي كمنظمة إرهابية”، إضافة إلى “التمييز بين معاداة السامية والوضع الفلسطيني”.

تعريف الأمريكيين بمنظمة حماس

وأوضح المصدر أن ستيرنليخت تواصل مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبيرة، مثل دافيد زاسلاف (وارنر بروس)، وآري إيمانويل (موريس إنديفور).

وأشار إلى أن “الملياردير الأمريكي يعمل كذلك على الحصول على تبرع مماثل من مؤسسة خيرية يهودية كبيرة بقيمة 50 مليون دولار”.

وكشفت “فوكس نيوز” أن ستيرنليخت جمع حتى الآن ملايين الدولارات من أجل هذه الحملة الإعلامية.

وأبرزت أيضا أنه “استعان بجوش فلاستو، المساعد السابق للسناتور تشاك شومر، وحاكم نيويورك السابق أندرو كومو، لتقديم الاستشارات اللازمة بشأن هذا المشروع”.