إطلاق حاضنة أعمال «DarE» لرعاية الشركات الناشئة في تكنولوجيا البناء

اعلنت شركة دار فنتشرز رسميا عن إطلاق حاضنة أعمال DarE، خلال فعالية أقيمت في Founders Spaces بالقاهرة حضرها أكثر من 50 ضيفا ومنهم قادة الصناعة، ومؤسسي الشركات الناشئة، المستثمرين، وأكبر الأسماء في قطاع ريادة الأعمال.

ويمتد برنامج الحضانة لمدة 6 أشهر، وتديره مجموعة أكاسيا، ويهدف إلى تمكين مقدميّ الحلول التكنولوجية لقطاع المعمار والهندسة والبناء من الحصول على تمويل خالٍ من الضمانات يصل إلى 50 الف دولار وحزمة أدوات شاملة لبدء شركاتهم الناشئة المبتكرة.

حاضنة DarE، التي افتتحتها شركة دار فنتشرز، ذراع رأس المال الاستثماري لدار الهندسة (شاعر وشركاه)، وتديرها مجموعة أكاسيا، هي منصة استثمارية رائدة مخصصة لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمثابة لحظة تحول بالنسبة لقطاع المعمار والهندسة والبناء المشهد التكنولوجي.

وأكدت زينة مندور، مديرة قسم الاستثمار المغامر في دار فنتشرز: “إن صناعة المعمار والهندسة والبناء على أعتاب نمو هائل بقيمة عالمية متوقعة تبلغ 12.26 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023. وإدراكاً منّا لذلك، نحن متحمسون لقيادة عملية تحويل الصناعة من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي هنا في مصر وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضافت مندور: ” اجتذب قطاع المعمار والهندسة والبناء على مستوى العالم استثمارات هائلة بقيمة 50 مليار دولار ما بين عاميّ 2020 إلى 2022، وإمكانات النمو الاستثنائية هذه تمتد إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، رغم هذا التوسع الملحوظ، تفتقر الصناعة إلى مناخ متطور يرعى ريادة الأعمال.

وتابعت قررنا إطلاق حاضنة أعمال DarE، لتزويد رواد الأعمال بالموارد والدعم اللازمين لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لقطاع المعمار والهندسة والبناء. نحن نبحث بفاعلية عن رواد أعمال يتمتعون بالإرادة والحماس للاستفادة من هذه الموارد وإحداث ثورة في قطاع المعمار والهندسة والبناء، لنعزز بذلك من مرونتهم وقدرتهم على التكيف والنمو.”تم تصميم حاضنة DarE لتزويد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لقطاع المعمار والهندسة والبناء بمجموعة أدوات شاملة تتضمن الإرشاد والتدريب وفرص التواصل وتمويل المنح بدون ضمانات.

وعلق نادر أبو شادي، مدير دار فنتشرز وأمين صندوق المجموعة في دار جروب قائلاً: “لقد كان هناك تحرك كبير نحو الشركات التي تعزز نمو رأس المال للاستثمار المغامر، حيث أنفقت شركات رأس المال للاستثمار المغامر أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف أبو شادي أقل من 5% من استثمارات رأس المال للاستثمار المغامر على مستوى العالم تم إنفاقها كان في قطاع المعمار والهندسة والبناء. مع حاضنة DarE، نقوم بالاستثمار في مستقبل تكنولوجيا المعمار والهندسة والبناء. من خلال برنامجنا، يمكننا تطوير تقنيات محلية وإحيائها مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات لتبسيط العمليات، وتقليل متطلبات العمالة، وخفض كلفة الطاقة، وتعزيز القدرة على تحمل التكاليف”تمثل حاضنة DarE أول مسعى مشترك بين الدار فنتشرز ومجموعة أكاسيا لتحفيز تكنولوجيا المعمار والهندسة والبناء في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت رانيا سعداوي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة أكاسيا: “شهد قطاع التكنولوجيا في مصر نموًا بنسبة 16.7% منذ عام 2021.

وهناك فرصة قوية لبناء سوق مزدهر لريادة الأعمال التكنولوجية في صناعة المعمار والهندسة والبناء، من خلال حاضنة DarE، سندعم ونعمل على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة أثناء قيامهم بابتكار الحلول المعمارية والتصميمية المستقبلية”.