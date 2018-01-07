إطلاق جائزة عيد عبد اللطيف للتميز تخليدًا لاسمه

سلوى عثمان أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة محمد عبلة لأفلام التحريك (تحريك اللوحات الفنية) عن رصد جائزة خاصة تمنح من قبل لجنة التحكيم باسم "عيد عبد اللطيف للتميز" تقديرًا لإسهامه في دعم صناعة أفلام التحريك ونشر فن أفلام التحريك والفن التشكيلي بالكليات والمعاهد الأكاديمية. وستكون الجائزة الثالثة

سلوى عثمان



أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة محمد عبلة لأفلام التحريك (تحريك اللوحات الفنية) عن رصد جائزة خاصة تمنح من قبل لجنة التحكيم باسم “عيد عبد اللطيف للتميز” تقديرًا لإسهامه في دعم صناعة أفلام التحريك ونشر فن أفلام التحريك والفن التشكيلي بالكليات والمعاهد الأكاديمية.

وستكون الجائزة الثالثة بعد جوائز الطلاب والمتخصصين تحت 30 سنة؛ وكل جائزة من هذه الفئات مقسمة لثلاث جوائز: ذهبية وقيمتها 5000 جنيه، وفضية، ويحصل الفائز على درع الجائزة وشهادة تقدير، وبرونزية وهي نفس جائزة الفائز الثاني.

كما تمنح قيمة جائزة عشرة آلاف جنيه مصري بدعم من الفنان التشكيلي محمد عبلة وANIMATION 8 توزع حسب لائحة الجائزة، وتخصص هذه الجائزة لدعم أفلام التحريك الإبداعية في مجال تحريك اللوحات والأعمال الفنية، كما أنها تدعم بناء القدرات في مجالات الفنون السينمائية والتشكيلية.

توفي الدكتور عيد عبد اللطيف بداية شهر ديسمبر الماضي، بعد صراع مع المرض ، وهو أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، وكان قد انتدب إلى المعهد الدولي العالي للإعلام باكاديمية الشروق لتدريس مادة أساسيات الفنون لأكثر من عام دراسى.

التحق عبد اللطيف بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، وبعد تخرجه سافر إلى إيطاليا وألمانيا ليدرس الإخراج السينمائي في أكبر الجامعات، وأشرف على تأسيس قسم الرسوم المتحركة في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وحصل القسم على 21 جائزة عالمية ومحلية، وحرص على إقامة مهرجان دولي للرسوم المتحركة في المنيا، وهو واحد من أهم ثلاثة مهرجانات عالمية تهتم بأفلام الرسوم المتحركة للأطفال فقط.

أقام عدة معارض خاصة منها: معرض بمجمع الفنون بالزمالك، فضلًا عن مشاركته فى عدة معارض جماعية محلية ودولية وله مسلسل أطفال بعنوان “دقدق”، وحصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين، وهو عضو جمعية محبى الفنون الجميلة بالقاهرة، وعضو جمعية خريجى الفنون الجميلة ونقابة المعهد السينمائي-القاهرة، عضو جمعية الكاريكاتير المصرية بالقاهرة .

بدأت مؤسسة ” Animation 8 Studio ” في تسلم أفلام الراغبين فى المشاركة ضمن المسابقة حتى يوم 1 فبراير 2018 ، وسيتم تقديم الجوائز وعرض الأعمال الفائزة بالمسابقة يوم 25 فبراير 2018.

وتعتبر هذه المسابقة من المسابقات التى تم إطلاقها كمبادرة من الفنان التشكيلي محمد عبلة و ANIMATION 8 لتعزيز التنوع الثقافي والفني لفيلم التحريك واللوحة التشكيلية من خلال تناول الأعمال التشكيلية بكل أشكالها وطرحها بصورة فيلمية متحركة سعيًا لدعم هذا النوع من الأفلام بمصر والعالم وطرح العمل التشكيلي بصورة متحركة من خلال البحث في فلسفته.

ونشأت فكرة الجائزة كإسهام من عبلة لفن وفناني التحريك، لأن صناعة أفلام التحريك هي الفن الذي ينفق عليه بقوة هذه الأيام علي شاشات التليفزيون عالميًا.

وتوجه الجائزة لطلاب الكليات والمعاهد الفنية المهتمة بفنون أفلام التحريك كمبادرة لتشجيعهم على خوض مجال صناعة الفيلم والعمل التشكيلي بصورة واعية، لتكون انعكاسا لما نطمح أن يكون عليه فنانو أفلام التحريك بمصر من مستوى فني وتقني وثقافي راقٍ، كما توجه أيضا لفناني أفلام التحريك المستقلين شرط ألا يتعدى عمر المتقدم للجائزة بكلتا الفئتين عن 30 عاما.

وتتلخص شروط المسابقة في أن لجنة الجائزة تقبل كل فيلم يتناول موضوعا للوحة تشكيلية أو عمل تشكيلي سواء النحت أو الرسم أو التصوير، وتقديمه بقراءة وصياغة فيلمية جديدة برؤية مخرج العمل، على ألا تقل مدة عرض الفيلم المقدم عن 30 ثانية، ولا تزيد على 5 دقائق.

وعقب انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات، تقوم ” animation 8″ بعملية تحميل الأفلام، وتقوم بعد ذلك لجنة التحكيم التي تضمّ شخصيات أكاديمية وفنية مختصّة بتقييم الأفلام المستلمة وترشيح أسماء الفائزين بناءً على مدى وثاقة وصلة الفيلم وتوافقها مع اللوحة التشكيلية المختارة، ومدى ابتكار فرادة التقنية المستخدمة للفكرة المقترحة، ومدى حرفية الفنان في إبراز الجوانب التقنية المستخدمة بالفيلم لإخراجه بشكل متميز.