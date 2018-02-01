إطلاق تطبيق يوتيوب جو في أكثر من 130 دولة

متابعاتأطلق موقع "يوتيوب"، تطبيق جديد حمل اسم "يوتيوب جو" أو "YouTube Go"، وذلك في أكثر من 130 دولة حول العالم.وأعلن "يوتيوب" أن التطبيق سيكون بشكل حصري لمستخدمي نظام أندرويد، بحسب ما نقلته وكالة سبوتينك الروسية عن موقع "تك تشرنش".تم تصميم التطبيث، للأماكن ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت، وأيضا ا

متابعات

أطلق موقع “يوتيوب”، تطبيق جديد حمل اسم “يوتيوب جو” أو “YouTube Go”، وذلك في أكثر من 130 دولة حول العالم.

وأعلن “يوتيوب” أن التطبيق سيكون بشكل حصري لمستخدمي نظام أندرويد، بحسب ما نقلته وكالة سبوتينك الروسية عن موقع “تك تشرنش”.

تم تصميم التطبيث، للأماكن ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت، وأيضا المناطق التي تكون بها أسعار البيانات الخلوية مكلفة جدا.

وتطبيق “يوتيوب جو” هو نسخة معاد تصميمها من تطبيق “يوتيوب”. ويتيح للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو لعرضها في وضع عدم الاتصال، وهو الشيء الذي تمنحه شركة يوتيوب في العادة كجزء من اشتراك YouTube Red الذي تبلغ قيمة اشتراكه في الشهر 10 دولارات.

ويتيح التطبيق مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء، من خلال نقل الفيديوهات من جهاز إلى آخر دون استخدام المزيد من البيانات، وذلك بعدما تم إطلاقه للمرة الأولى العام الماضي في الهند.

وبدأ العمل عليه في 14 بلدا آخر، ويشهد منذ اليوم أول انتشار دولي له.

وتقوم شركة “جوجل” بتحديث التطبيق باستخدام مزايا جديدة، منها خيار بث مقاطع الفيديو وتنزيلها بجودة أعلى.

كما تعمل “جوجل” على بث محتوى جديد مخصص للمحتوى المقترح، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة عدة مقاطع فيديو دفعة واحدة بين جهاز وآخر.

