إطلاق تطبيق «عناية» للرعاية الطبية أوائل يوليو المقبل

التطبيق سيمر بمرحلتين، الأولى إضافة مقدمى الخدمة الطبية الذين يتجاوز عددهم 3 ألاف مستشفى وعيادة ومعمل تحاليل وأشعة وصيدلية.

تطلق شركة عناية للرعاية الطبية تطبيق «عناية» الإلكترونى على الهاتف المحمول، أول يوليو المقبل، بتكلفة استثمارية 3 ملايين جنيه، قابلة للزيادة.

وأضاف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب للشركة، أن التطبيق سيمر بمرحلتين، الأولى إضافة مقدمى الخدمة الطبية الذين يتجاوز عددهم 3 ألاف مستشفى وعيادة ومعمل تحاليل وأشعة وصيدلية.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب جميع مقدمى الخدمة تباعاً على العمل أونلاين، مثل طريقة الحصول على الموافقات الطبية ومعرفة العميل ومؤسسته والمستشفيات التى يمكنه دخولها، بهدف تسريع أداء الخدمة من ناحية، وتعظيم حجم الشبكة الطبية أونلاين من ناحية أخرى.

وأوضح أنه فى المرحلة الثانية سيتم إضافة 9 شركات تأمين متعاقد معها، وأبرزها الدلتا، وبيت التأمين المصرى السعودى، والمهندس، ووثاق، ورويال.

ولفت إلى أن شركته قررت إرسال قرارات جمعيتها العمومية للهيئة العامة للاستثمار الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على طلب رفع رأس المال المصرح به إلى 50 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه حالياً.

وتابع: قامت الشركة قبل 3 شهور بإرسال طلب رفع رأس المال المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، وتمت الموافقة على الزيادة بالفعل.

وأكد أن عناية للرعاية الطبية نجحت فى إدارة أقساط لصالح شركات التأمين بقيمة 225 مليون جنيه، نهاية العام الماضى 2019، مقابل 200 مليون جنيه فى العام السابق.

وأشار الى أن الشركة سددت تعويضات بقيمة 180 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 155 مليون جنيه فى العام السابق عليه.

وأكد أن شركته تدير 231 عقداً تأمينياً لصالح عملائها من شركات التأمين وعملاء الإدارة المباشرة لها، وتخدم 120 ألف عميل فرد وذلك حتى نهاية 2019.

وأشار إلى أن المستهدف بنهاية العام الجارى خدمة 140 ألف عميل فرد، والحفاظ على نفس مستوى الخدمة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد جراء تفشى وباء كورونا المستجد.

وتأسست شركة عناية للرعاية الطبية فى 1998 بغرض تقديم برامج رعاية صحية شاملة، من خلال وثائق تأمين العلاج الطبى التى تصدرها شركات التأمين المرخص لها العمل بالسوق المصرية، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن أبرز مساهميها «مصر لتأمينات الحياة – الأهلية للتأمين سابقاً، و«الدلتا» و«المهندس» للتأمين.