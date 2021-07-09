إطلاق تطبيق الاسكولة التعليمي على أجهزة الموبايل الأسبوع المقبل

تستعد شركة التطبيقيين القومية للتكنولوجيا والعلوم الحديثة لإطلاق تطبيق الاسكولة التعليمى على الموبايل والتابلت تيسيرًا على المنتفعين بخدمات منصة الأسكولة الإلكترونية التعليمية المجانية.

أكد الدكتور حسام الأطروش، مؤسس منصة الاسكولة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن التطبيق الذي تعتزم شركته إطلاقه خلال الأسبوع المقبل يستهدف زيادة عدد المترددين على المنصة، وتسهيل الدخول إليها، من خلال تطبيق خاص، وهو بالتزامن مع جهود الدولة فى تنمية سبل التعليم الإلكتروني عن بُعد.

وأوضح أن الأسكولة تعد أول مدرسة افتراضية مصرية لتخفيف أعباء الدروس الخصوصية عن الأسر المصرية محدودة الدخل وأصحاب الظروف الخاصة، وكذا لأبناء العاملين بالخارج الذين يدرسون المناهج المصرية.

وبلغ عدد المترددين عليها منذ تم تأسيسها عام 2016 وحتى الآن 2 مليون مشترك بقناة الاسكولة التعليمية على اليوتيوب، لافتا إلى وجود 50 مديرا متطوعا، و1600 فيديو قدمتها المنصه على مدار 3 سنوات.

وقال إن الشركة انتهت من تدشين برنامج صيفى لتنمية مهارات الطلاب فى الإجازة الصيفية فى مجالات التكنولوجيا والأنشطة الفنية، وبناء الشخصية واللغات بجانب كورسات التأسيس فى النحو والخط العربي والإنجليزى والفوتوشوب.