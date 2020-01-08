إطلاق تطبيق إلكترونى «365 SEHA» لتواصل المرضى مع المستشفيات الجامعية

يساعد التطبيق فى البحث عن الرعاية المركزة والحضانات وبنوك الدم، وطلب سيارات إسعاف

يستعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإطلاق منصة إلكترونية خلال الأسبوع المقبل ، بعنوان: ٣٦٥ صحة «365 SEHA» بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات أحد الصروح الوطنية المتخصصة في صناعة برمجيات الخدمات الصحية.

يأتى ذلك لربط المريض فى المستشفيات الجامعية بشكل مباشر والتواصل مع المستشفيات من خلال أحدث التقنيات لتوفير الوقت والجهد للمواطن.

ويمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.

عبدالغفار: يربط المريض بجميع خدمات الرعاية الصحية

و صرح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بأن الهدف من إطلاق المنصة تحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعية للمواطن المصرى .

وأوضح الوزير أن تطبيق 365 SEHA يعد من أول المنصات فى مصر التى تربط المريض بجميع أنواع خدمات الرعاية الصحية (الرعايات المركزة للكبار والأطفال ، حضانات، بنوك دم المستشفيات الجامعية ) .

وقال الوزير إنه تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لربط متلقى الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

يساعد فى توجيه المريض لأقرب مستشفى فى الحالات الطارئة

وأضاف د. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم فى إنقاذ حياة المرضى خاصة فى الحالات الطارئة.

كما يوفر تطبيق ٣٦٥ صحة 365 SEHA للمريض فى المرحلة الأولى الاستعلام عن (الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة – الأماكن الشاغرة بالحضانات – توافر أكياس الدم )، بالإضافة إلى أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.

توفير خدمات الحجز الإلكترونى فى وقت لاحق

وتشمل المرحلة الثانية من التطبيق والتى سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة توفير خدمات الحجز الإلكتروني في العيادات والعمليات والملف الإلكتروني الطبي للمريض والذى يشمل (التاريخ الطبي، الأمراض المزمنة، الأدوية التى تعرض المريض للحساسية، نتائج التحاليل، الأشعة).

يدعم طلب سيارات إسعاف