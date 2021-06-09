إطلاق برنامج «كانون SI-VAR» في أفريقيا لزيادة القيمة المضافة للموزعين

أطلقت كانون وسط وشمال أفريقيا (CCNA) مؤخرًا برنامجها SI-VAR؛ لتمكين شركائها في المنطقة من الخبراء في مجال تكامل النُّظم (SI) وموزّعي القيمة المضافة (VAR) في مكافأتهم ودعمهم.

يُعدُّ البرنامج أحد عناصر إستراتيجية كانون الأوسع نطاقًا للتقرّب من عملائها. وصُمِّم لتمكين شركاء الأعمال من تحقيق المزيد من النجاح، ويتضمن برامج الولاء وتدريبًا على المنتجات وإستراتيجيات العمل التي تسلّح شركاءها لتقديم حلول كانون وخدماتها المتميزة إلى عملائها، متوّجةً بالثقة.

و صرَّح أمين جوهرة، رئيس قطاع المبيعات والتسويق في شركة كانون وسط وشمال أفريقيا، قائلًا: “تتمثّل مهمة كانون في العمل بالتعاون مع شركائها لتحويل أعمالهم التجارية. ويعمل برنامج SI-VAR على تعزيز العلاقات مع شركائنا، من خلال الحفاظ على التواصل المتبادل باستمرار والتعلم والتطوير المستمر. ويثق بنا شركاؤنا بأننا نمتلك سجلًا حافلًا من الخبرة والاستدامة والابتكار.

وقال أن مجموعة كانون الشاملة من الطابعات المبتكرة أحادية ومتعددة الوظائف، تجعل كانون موردًا موثوقًا به بين الخبراء في مجال تكامل النُّظم وموزّعي القيمة المضافة حول العالم. ثم تابع قائلًا: ” توفّر طابعاتنا الإمكانيات المضمونة التي تتيح لقاطنيها مواكبة العالم الرقمي سواء من المنزل أو من العمل”

وأشار أن برنامج SI-VAR يتعرّف على طلب المستهلكين المتزايد على حلول متكاملة تمامًا. ومشيرة : “تضمن كانون لشركائها من خلال التواصل والتدريب المستمر، الفهم المتكامل لقطاع التصويروإمكانيات كانون في تلبية هذه الإحتياجات”

و اختتم جوهرة حديثه بالقول: “يساعد برنامج SI-VAR شركاءنا على تحقيق النموّ، وتوسيع نطاق المعرفة، وتحقيق الكفاءات، وزيادة الربحية، وتحديد فرص عمل جديدة.” ثم أضاف قائلًا: “نتطلع إلى توسيع نطاق البرنامج في جميع أنحاء المنطقة”.