إطلاق برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية «التأثير في العمل» بمشاركة 9700 طالب

أعلنت “إيناكتس مصر” عن إطلاق النسخة السنوية الثانية من برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية “التأثير في العمل “[email protected]” بالتعاون مع “مؤسسة سيتي” وتبدأ المشاركة به في يوليو 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالجامعة البريطانية بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال ومسئولي الجهتين وممثلي البنك المركزي.

ويتاح للفرق الجامعية من طلاب الجامعات في 54 جامعة بعدد طلاب يزيد عن 9700 طالب من مختلف المحافظات المصرية المشاركة في مسابقة إيناكتس مصر المحلية في يوليو 2023، لعرض جهودهم في إحداث تأثير اجتماعي والتنافس بناءً على جودة مشاريعهم الريادية، التي تحقق تأثيرًا مبتكرًا ومستدامًا في مجتمعهم على الناس والبيئة وتحقيق الازدهار.

وسيتم اختيار فريق واحد فقط ليتوج بلقب بطل مصر الوطني، ليمثل مصر في كأس العالم لإيناكتس والذي يقام في هولندا في أكتوبر 2023.

وصرحت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك مصر، وعضو مجلس إدارة ايناكتس: “نعمل جميعا كمجلس إدارة في ايناكتس مصر بروح حب وتعاون وجميعاً لدينا رغبة كبيرة أن نفيد الشباب والمجتمع من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تعمل على دعم وتمكين هؤلاء الشباب وسعداء بإطلاق برنامج ريادة الأعمال ونتمنى مزيد التقدم والنمو لشباب مصر”.

وعبرت فاطمة سري، الرئيس التنفيذي لـ”ايناكتس مصر”، عن سعادتها بإطلاق النسخة الثانية من برنامج التأثير في العمل للعام الثاني على التوالي، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال قائلة: “هذا البرنامج يساعد على تدريب عدد كبير من الطلاب بما يفيد سوق العمل، ونحن في ايناكتس – كأكبر منصة تدريبية لشباب الجامعات – متواجدين في 54 جامعة ونمثل الشراكة بين الجامعات ورجال الأعمال من خلال تنفيذ مشروعات تدور حول ريادة الاعمال والابتكار والتنمية المستدامة، واستطعنا في مصر أن نفوز بكأس العالم 6 مرات منهم 4 مرات على التوالي، وهذا يدل على أن الشباب المصري عندما تتوافر له الإمكانيات والتدريب اللازم يستطيع أن يحقق الكثير للمجتمع، وقد بدأنا في ايناكتس بنحو 4 جامعات و120 طالب حاليا، وهناك كل عام 9700 طالب يشاركوا في البرنامج من مختلف المحافظات، كما أن طلاب ايناكتس مطلوبين بشدة في سوق العمل لتميزهم ومهاراتهم التي عرفوا بها”.

وأوضح محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لمؤسسة سيتي Citi Foundation “أن الشراكة مع ايناكتس تعد جزءًا من مبادرة “مسارات التقدم” Pathways to Progress التابعة لمؤسسة سيتي، الذراع التنموي ل Citi Bank، والمصممة لتزويد الشباب بالأدوات اللازمة، للاستعداد للحياة المهنية وفرص الازدهار في الاقتصاد الحالي، ويسعدنا مواصلة شراكتنا مع ايناكتس لمساعدة الشباب المصري على بناء مهاراتهم المالية ومهارات سوق العمل”.

وتضافرت جهود مؤسسة سيتي وايناكتس مصر هذا العام بإطلاق المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية “التأثير في العمل” “Impact @ Work” لأول مرة في مصر، والذي يهدف إلى إشراك 2500 طالب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا لتطوير المهارات العملية والريادية اللازمة، لتحويل المشاريع ذات التأثير الاجتماعي إلى شركات ناشئة من خلال التدريب والدعم والتوجيه.

وساعد برنامج “التأثير في العمل” الشباب الذين يفتقرون إلى فرص التمكين لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية وبيئية مدرة للدخل، واستخدم المشروع نهجًا شعبيًا للوصول إلى الشباب ذوي الإمكانات العالية من خلفيات منخفضة ومتوسطة الدخل، وتحويلهم إلى رواد أعمال يستطيعون إقامة مشاريعهم الخاصة.

وتعد مصر هي الدولة الوحيدة من بين 32 دولة تقريبًا التي استطاعت اقتناص كأس العالم لايناكتس لعامين متتاليين في عامي 2009 و2010، بالإضافة إلى الفوز بالمركز الثاني في عام 2012، كما أثمرت جهود كل من الطلاب، وأعضاء المجلس الاستشاري، والشركاء المحليين، بفوز جامعة ٦ أكتوبر بالمركز الثاني في كأس العالم 2018، كما استطاع فريق ايناكتس جامعة القاهرة الفوز بلقب كأس العالم لايناكتس لعام 2019، وقد تم تكريم الفريق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

يذكر أن مهمة ايناكتس مصر تتمثل في كونها الشريك الاستراتيجي الأكثر انتشاراً والأهم مع الشركات الرائدة في مصر، لتمكين المجتمعات من خلال التعليم المؤسسي وتطوير مهارات القادة الذين يخلقون عالمًا أفضل من خلال عالم الأعمال، كما أن رؤيته هي إنشاء مجتمع أفضل وأكثر استدامة، وإشراك الجيل القادم من قادة ريادة الأعمال لاستخدام مبادئ الابتكار والأعمال لتحسين المجتمع المصري.