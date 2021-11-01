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إطلاق النظام الداخلي لـ«ميد بنك» خلال الربع الأول من 2022

إطلاق 40 فرعًا جديدًا خلال 5 سنوات
‫محمود الصباغ‬‎ 5:37 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 5:37 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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قال سامح منتصر، مستشار التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في ميد بنك، إن البنك يستهدف إطلاق النظام الداخلي للبنك core banking خلال الربع الأول من 2022

وأضاف، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين ميد بنك وشركة تيمنوس السويسرية المتخصصة في الأنظمة الرقمية، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تعزيز خطة البنك للتحول الرقمي وميكنة منتجاته وخدماته لتتلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية

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وأشار إلى أن البنك قام بعمل تغيير كامل للبنية التحتية التكنولوجية حتى يتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي

وأضاف أن البنك يعتزم تدشين نحو 40 فرعًا جديدًا خلال خمس السنوات المقبلة، جميعها فروع تقليدية فيما يخطط لتدشين فروع إلكترونية في مرحلة لاحقة.

وقال محمد الذهبي، رئيس قطاع أمن المعلومات في ميد بنك، إن البنك تمكَّن من تدشين مركز احتياطي للبيانات، مشيرًا إلى أن التعاقد مع شركة تيمنوس سيمكّن البنك من تحديث وتشغيل القنوات الإلكترونية المختلفة.

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أحمد البطران

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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