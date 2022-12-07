إطلاق النسخة الثانية من معرض «نيبو للذهب» من 10 إلى 12 ديسمبر

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي نيبو للذهب والمجوهرات، والذي يستمر من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ويشترك في المعرض الدولي، بحسب بيان اتحاد الغرف التجارية أكثر من 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترٍ من أسواق الشرق والأوسط وأفريقيا.

وتنطلق النسخة الثانية من نيبو للذهب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

ومن جانب الشركات المشاركة، تستعد شركتي إيجيبت جولد، وبي تي سي للمشاركة بحضور قوي في معرض “نيبو للذهب” المقرر إقامته خلال الأيام من 10 – 12 ديسبمر 2022.

وإلى جانب بي تي سي، يشارك بالمعرض كل من إيجي دايموند والسبحة وكونسبت ديزاينز وإيجي سيلفر ومدرسة إيجيبت جولد.

ومن خلال هذا المعرض، ستقوم الشركتان باستعراض أحدث خطوطها من المنتجات التي لم يتم طرحها بالسوق من قبل.

وتشمل هذه المنتجات أحدث السبائك المصممة من الذهب عيار 24 والمستوحاة من الحضارة الفرعونية الخاصة بشركة بي تي سي. ومن ناحية أخرى، تطرح إيجي دايموند – إحدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة إيجيبت جولد – خطوط جديدة ومتنوعة من المجوهرات المرصعة بالألماس.. من بينها مجموعة “أونا” للتصميمات العصرية ومجموعة “سيڤين” المستوحاة من العمارة التراثية، وغيرها من التصميمات. كذا تستعرض العلامات التجارية – سبحة وكونسبت ديزاينز وإيجي سيلفر – أحدث منتجاتهم وتصميماتهم.

كما سيشهد المعرض مشاركة متميزة من طلاب مدرسة إيجيبت جولد، المدرسة التي تم تأسيسها عام 2019 عقب توقيع بروتوكول تعاون ما بين إيجيبت جولد ووزارة التربية والتعليم لتكون المدرسة الأولى من نوعها المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بالشرق الأوسط.

وتتيح هذه المشاركة لطلاب المدرسة فرصة التواصل عن كثب مع القائمين على هذه الصناعة، فضلًا عن اكتساب المزيد من الخبرات من خلال تجربة عرض أحدث تصميماتهم ومنتجاتهم، والتي تعكس موهبتهم وما حققوه من تطور كبير على مدار سنوات الدراسة.

وتعقيبًا على هذه المشاركة، قال حسن نصار نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إيجيبت جولد، إننا في غاية الحماس للمشاركة بهذا المعرض لا سيما وإنه يستضيف كبرى الشركات والعلامات التجارية التي تقوم عليها هذه الصناعة في بلدنا. ويشكل هذا المعرض فرصة ذهبية للتواصل ما بين القائمين على هذه الصناعة وبحث سبل التعاون فيما بينهم، مما يعد خطوة استراتيجية نحو استعادة المكانة التاريخية للذهب المصري.

وأضاف نصار إنه يقع ضمن مهمتنا سد الفجوة بصناعة الذهب والمجوهرات، من خلال خدمات متميزة تضاهي الجودة العالمية والتي أحيانًا ما نفتقدها في مصر من جهة، ومن خلال إدارة المواهب وهو النشاط المتمثل في مدرسة إيجيبت جولد، والتي نأمل من خلالها بناء مستقبل مشرق لهذه الصناعة.