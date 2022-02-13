إطلاق الموبايل أبليكيشن لشركة «عناية» للرعاية الصحية

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة “عناية” للرعاية الطبية، أن شركته أطلقت نهاية يناير الماضى خدمة الموبايل أبليكيشن الذى خططت له وبدات فى تدشينه منذ بداية تفشى فيروس كورونا

وأضاف فتحى أن تطبيق الموبايل الذى يتم إطلاقه خلال أيام يحمل اسم «عناية» بتكلفة استثمارية 3 ملايين جنيه، ويتيح حصول العميل على خدمات طبية أكثر تنوعًا وأوسع نطاقًا بأقل مجهود وأبسط الوسائل المستخدمة.

وأوضح أن الشركة شغًلت فعليا تطبيق «عناية مصر» الطبى على أجهزة «أبل» بعد أن تم تطبيقه مؤخرا على أجهزة «أندرويد» بهدف تمكين العميل من اختيار نوع الخدمة الطبية والمكان الأنسب للحصول عليها، فضلا عن تلقى الموافقة على الخدمة أون لاين والحصول على العلاج من المنزل.

تمت إضافة العملاء منذ عدة شهور تدريجيا

وأكد أنه تم التشغيل الفعلى نهاية شهر يناير الماضى بعد خطوات كثيرة مر بها تطبيق الموبايل الذى يحمل اسم “عناية”.

ولفت الى أنه تمت إضافة الكثير من عملاء شركته بشكل تدريجى، وجار إضافة باقى العملاء وبعدها يتم الافتتاح الرسمى للتطبيق،

معتبرا أنه يعدّ بمثابة متجر يعمل طوال اليوم دون عطلات ويسهل وصول الجمهور إليه للحصول على خدمات الشركة.

وأشار إلى سهولة تصفح التطبيق وإنجاز كل الاحتياجات منه لكونه قناة بيع وتسويق ودعم فنى وتفاعلى، ويتيح للعملاء الجدد الاطلاع

على الوثائق التى تديرها «عناية» لشركات التأمين والتواصل مع أفراد الجهاز التسويقى للاستفسار عن التغطيات المتاحة، وهو ما يعتبره نقلة نوعية كبيرة للشركة.

تعرف على شركات التأمين المتعاقدة مع عناية

وتتعامل «عناية» مع أكثر من 10 شركات تأمين، أبرزها «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» والدلتا لتأمينات الحياة« ومصر تكافل» و«بيت التأمين المصرى السعودى» و«طوكيو مارين جينرال» و«رويال» و«وثاق» و«مدى» و«وطنية للتأمينات العامة».

ولفت العضو المنتدب إلى أن مثل هذه الخدمات تتيح للعميل التعرف على استهلاكاته والدخول على ملفه الطبى الخاص – أفراد أو

مؤسسات- للاطلاع على سقف التغطيات الطبية المتاحة له، إضافة إلى مواعيد انتهاء التعاقد والتجديد.

وتأسست «عناية» عام 1998 بغرض تقديم برامج رعاية صحية شاملة بنظام إدارة الطرف الثالث بالعملية التأمينية «TPA» من خلال

وثائق تأمين العلاج الطبى التى تصدرها شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.