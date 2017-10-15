إطلاق المهرجان السنوى الأول لقش الأرز 17 نوفمبر

د. كمال الدسوقى: الإعلان عن مشروعات استثمارية غير تقليدية ونحارب ظاهرة الحرق بالفنالمال - خاص:أعلن الدكتور كمال الدسوقى، رئيس المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، عن انطلاق المهرجان السنوي الأول لقش الأرز بالقاهرة يوم 17 نوفمبر المقبل .وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع التنظيمي للمهرجان الأول

د. كمال الدسوقى: الإعلان عن مشروعات استثمارية غير تقليدية ونحارب ظاهرة الحرق بالفن

المال – خاص:

أعلن الدكتور كمال الدسوقى، رئيس المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، عن انطلاق المهرجان السنوي الأول لقش الأرز بالقاهرة يوم 17 نوفمبر المقبل .

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع التنظيمي للمهرجان الأول من نوعه فى مصر للإعداد لمهرجان قوي يتضمن عمل مائدة مستديرة، تضم نخبة من الخبراء والعلماء ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين للخروج بأفكار وتوصيات موضوعية وقابلة للتنفيذ للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز التى تعانى منها الدولة منذ سنوات طويلة.

وقال “الدسوقى” إن المهرجان يعقد بالتعاون مع المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر ، ويتضمن فاعليات ثقافية وفنية وعرض أفكار لمشروعات غير تقليدية تم اكتشافها من قبل خبراء ورجال أعمال وشباب تحول الأزمة إلى فرص حقيقية، وتمثل إضافة للاقتصاد المصري من بينها مشروعات لإنتاج الأسمدة العضوية ( كمبوست ) ومشروعات إنتاج أعلاف وصناعة ورق وغيرها من الأفكار غير التقليدية.

و أشار إلى أنه سيتم إقامة معرض فن تشكيلى لاستخدامات قش الأرز، مؤكدا أن الفن يحارب أيضا هذه الظاهرة المرفوضة، والتى تمثل إهدارا للثروات بدلا من استثمارها.

وأوضح أن المؤسسة تدعو وزراء الصناعة والبيئة والزراعة ، ومجموعة كبيرة من المسئولين ورجال الأعمال والشباب ورموز المجتمع المصري لإتاحة الفرصة لوضع رؤية مستقبلية لعلاج هذه المشكلة.