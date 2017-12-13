إطلاق المعرض المصرى الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ديسمبر 2018

❏ الأول من نوعه فى إفريقيا ويتضمن معروضات من أحدث منظومات التسليح ❏ التنظيم بالتعاون مع «كلاريون العالمية» أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية ❏ أكثر من 300 جهة عارضة مشاركة و10 آلاف زائر على مدار 3 أيام ❏ اللواء العصار: المعرض سيعقد مرة كل عامين وسيكون بمثابة العبور للأسواق العالمية بد

❏ الأول من نوعه فى إفريقيا ويتضمن معروضات من أحدث منظومات التسليح

❏ التنظيم بالتعاون مع «كلاريون العالمية» أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية

❏ أكثر من 300 جهة عارضة مشاركة و10 آلاف زائر على مدار 3 أيام

❏ اللواء العصار: المعرض سيعقد مرة كل عامين وسيكون بمثابة العبور للأسواق العالمية



بدور إبراهيم

تعتزم القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، تنظيم وإطلاق المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX – 2018) خلال المدة من 5 – 3 ديسمبر 2018، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة كبرى العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

كشف اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن المعرض، أنه من المقرر عقده مرة كل عامين، ويتيح هذا الحدث المهم الفرصة لعرض المنتجات العسكرية المصرية وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والإفريقية، وسيكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتجمع إقليمى ودولى لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة.

وأكد العصار أن القيادة السياسية تولى اهتماماً ودعما كبيرا لهذا المعرض، ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، موضحا أن المؤسسة العسكرية المصرية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاحه بما يعكس المكانة الإقليمية للجيش المصرى.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الإفريقية، والذى سيتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة كلاريون العالمية التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي، والتى شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ومن المتوقع أن يشارك فى المعرض أكثر من 300 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، وسيتضمن المعرض برنامجا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات العسكرية المشاركة فى الفعاليات.

وقال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ممثلا عن وزارة الدفاع المصرية، إن المعرض المصرى الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2018 ) والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة العامة للقوات المسلحة، يعد صرحا فريدا ومركز ثقافيا وتجاريا ومعرضا عالمياً للصناعات الدفاعية والعسكرية، ويتيح فرصاً واسعة للشركات والزائرين من مختلف بلدان العالم، والتى ستجرى فعالياته هنا فى مركز المعارض والمؤتمرات الدولى فى ديسمبر 2018.

وأضاف زغلول أن المعرض هو الأول من نوعه فى منطقة شمال ووسط إفريقيا ونظراً لموقع مصر الجيو استراتيجى الفريد سيمثل هذا المعرض نقله نوعية متميزة لدول هذه المنطقة ودول الجوار، وما سيقدمه من إظهار لأحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا التسليح العالمية والصناعات المرتبطة بالتصنيع العسكرى بكل ما تحويه من إمكانيات علمية وتقنية وتكنولوجية متقدمة.

وأوضح أنه نتيجة لسياسة تنوع مصدر السلاح التى تنتهجها مصر فإن المعرض سيضم أكبر مجموعة من المنتجات العسكرية والصناعات الكبرى للشركات العالمية والإقليمية من كافة بلدان العالم لتقديم كل ما هو جديد فى مجال نظم التسليح بمختلف تخصصاته، ويعزز العلاقات بين الأصدقاء والأشقاء فيما بينهم بالإطلاع على أحدث التطورات فى الصناعات الدفاعية.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية أولت اهتماماً خاصاً بتطبيق مفاهيم التنمية الشاملة والعمل على زيادة القوة المحركة لتحقيق النمو الاقتصادى المستمر القائم على شراكة إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية مورد مهم للنمو الاقتصادى فى ظل التنامى المستمر فى أسواق التسليح العالمية، كما أنها القوة الدافعة لتطوير الابتكارات التى تخدم القطاعين المدنى والعسكرى على حد سواء فى كافة فروع الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أهمية نشر فكر الشراكة الإيجابية الفعالة بين الشركات المصرية ونظيرتها العالمية التى تقوم بإنتاج نظم التسليح المختلفة وتطوير آليات التعامل بينها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الأجانب على كافة الأصعدة عالميا وإقليميا، وتبنى استراتيجيات تعتمد على رعاية الحقوق المشروعة والمشتركة.

وأضاف تيم بورتر المدير العام لمؤسسة كلاريون للدفاع والأمن أن ( EDEX – 2018 ) سيوفر أفضل الفرص المتاحة للعارضين من الشركات المصرية والعالمية، إضافة إلى طرح أبرز ما يتم عرضه من الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن مؤسسة كلاريون من أكبر منظمى المؤتمرات والمعارض الدولية الدفاع والأمن فى جميع أنحاء العالم، ويسعدها أن تتاح لها الفرصة للتوسع فى مجالاتها بإقامة المعرض فى مصر عام 2018، ونتطلع إلى تنفيذ هذا الحدث المهم بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.