إطلاق المسودة النهائية لمنظومة تدوير المخلفات الزراعية خلال أسبوعين

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه سيتم إطلاق مسودة نهائية شاملة لمنظومة تدوير المخلفات الزراعية خلال أسبوعين، أسوة بمنظومة جمع قش الأرز لمنع الحرائق وخفض معدلات التلوث وتحقيق الاستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة لـ»المال»، أن المسودة النهائية للمنظومة جارٍ مراجعتها مع وزارة الزراعة، منوهة أنه من المتوقع تقديم حوافز أسوة بمنظومة تدوير قش الأرز، والتى كنا ندعم كل طن بها بقيمة 50 جنيهًا لتشجيع الفلاحين لجمع القش بدلا من حرقة.

ندرس تقديم حوافز أسوة بـ «قش الأرز» للاستفادة من 50 مليون طن سنويًا

وأكدت «فؤاد»، أن استراتيجية تدوير المخلفات الزراعية تستهدف جذب القطاع الخاص لإنشاء مصانع لتدوير المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات النخيل والذرة وقش الأرز لتحقيق التنمية الاقتصادية للمزارعين.

وأوضحت أن المزارع أصبح يهتم بتجميع قش الأرز والاستفادة منه، بعد الانتهاء من تنظيم أكثر من 13 ألف ندوة توعية فى القرى والمراكز لتوعية الفلاحين بأهمية الاستفادة من قش الأرز واستخدامة كأسمدة عضوية وأعلاف.

ونجحت وزارة البيئة ضمن مواجهة السحابة السوداء خلال موسم تجميع قش الأرز، والتى تبدأ أغسطس الماضي، تجميع أكثر من 622 ألف طن، من خلال 700 موقع تجميع، بمشاركة الفلاحين والجمعيات الأهلية بعد ارتفاع القيمة الاقتصادية للقش، وإعادة تدويرها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن حجم المخلفات الزراعية يتراوح بين 45 إلى 50 مليون طن سنويًا على مستوى مصر، وعلينا الاستفادة القصوى من تلك الثروة التى ستضاعف من دخل المزارعين.

موضحة أنه يتم ترك بقية المخلفات النباتية كحطب الذرة، وحطب القطن، ومصاصة القصب وعروش الخضراوات، وبقايا الفاكهة، وغيرهم دون استفادة، ما يؤدى إلى تلوث البيئة الزراعية وإلحاق أضرار صحية.

وتابعت أن وزارة البيئة نجحت فى توفير عدد من المكابس والمفارم والجرارات والمقطورات، وتم توزيعها على المحافظات للإسهام فى حل مشكلة حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية، التى تعتبر من مسببات ظاهرة تلوث الهواء.