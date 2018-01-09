إطلاق المرحلة الرابعة من القومى للطرق منتصف 2019

المال ـ خاص: قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، إن هيئته كلفت أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ببدء إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمرحلة الرابعة من المشروع القومى للطرق. وأضاف لـ«المال»، أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة…

المال ـ خاص:

قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، إن هيئته كلفت أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ببدء إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمرحلة الرابعة من المشروع القومى للطرق.

وأضاف لـ«المال»، أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والبالغ أطوال نصيب الهيئة منها 1180 كيلومترًا، وبتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الرابعة منتصف 2019، بالتوازى مع تنفيذ الأعمال النهائية فى ثالث مراحل المشروع.

وأوضح «ترك» أن أول مشاريع المرحلة الرابعة المستهدف تنفيذه والجارى دراسته حاليا، إنشاء طريق بشرق الدلتا بطول 37 كيلومترًا، وبتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الطريق سيبدأ من الدائرى الإقليمى من الزقازيق إلى السنبلاوين، مرورًا بجمصة، حتى يتصل فى نهايته بالطريق الساحلى الدولى.

يشار إلى أن المرحلة الثالثة من القومى للطرق تشمل 6 مشروعات، منها ازدواج وتطوير طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربى بطول 400 كم ليشمل 6 حارات بكل اتجاه، بينهم 3 حارات للشاحنات، و3 حارات للركاب، بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات بطول 325 كم، وتكلفة 750 مليون جنيه، بحيث يتكون من 3 حارات بكل اتجاه، وازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط، بحيث يصبح 3 حارات بكل اتجاه بإجمالى أطوال 180 كم بتكلفة 1.25 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر – سفاجا – مرسى بطول 213 كم وتكلفة 1.07 مليار جنيه بحيث يتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.

كما تشمل المرحلة توسعة طريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات فى كل اتجاه ليتكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس، وذلك بإجمالى أطوال 37 كم وتكلفة 500 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى «4 حارة ـ اتجاه»، بالإضافة إلى 2 كوبرى بإجمالى أطوال 24 كم وتكلفة 550 مليونًا.

فى سياق متصل، أكد رئيس هيئة الطرق، أن الهيئة رصدت ما يقرب من 2.2 مليار جنيه، لتنفيذ الصيانة اللازمة للطرق والكبارى التابعة للهيئة، موضحا أن الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة، أصبحت هى المسئول عن إدارة الطرق الجديدة بموجب عقود وقعت خلال الفترة الماضية بين الطرفين، ومن خلال تلك العقود أصبحت الشركة هى المسئول عن الإعلانات، والموازين وقيمة رسوم العبور.