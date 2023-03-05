إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «لمصر..نبني أجيال» برعاية « البنك التجاري الدولي» بقيمة 20 مليون جنيه

أعلنت مؤسسة

مبادرة « لمصر.. نبني أجيال »

عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة « لمصر.. نبني أجيال »، والتي تستهدف تقديم رعاية طبية متكاملة لحوالي 100 ألف طفل في محافظتي البحيرة وبني سويف، بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة حيث تم الكشف الطبي على 50 ألف طفل بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه بمحافظة قنا.



وتهدف المبادرة إلى تفعيل منظومة متكاملة؛ لتوفير رعاية شاملة للطفل المصري عن طريق محورين؛ الوقاية والعلاج والتخطيط لرؤية مستقبلية طموحة لصحة الطفل المصري.





وأفاد البيان أنه تم إطلاق مبادرة « لمصر.. نبني أجيال» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة سي اس ار – ايجبت والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وفي هذا السياق، قال هشام عز العرب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي « تؤمن مؤسسة البنك التجاري الدولي بأن العنصر البشري هو رأس مال مصر ،ولذا قامت منذ إنشائها عام 2010 بالتركيز على منظومة صحة الأطفال، تم خلالها تدعيم مؤسسات طبية رائدة ساعدت في توفير رعاية صحية لأكثر من 4 مليون طفل».

وأضاف «عز العرب»، تم إطلاق مبادرة «لمصر.. نبني أجيال» من المؤسسة لتطرح رؤية ومنهجية هادفة تعتمد على الشراكات الفعالة وترفع سقف طموحنا جميعا لصحة الطفل المصري”.



وتوفر المبادرة منظومة متكاملة لعلاج الطفل تغطي كافة التخصصات، ومنها الأنيميا والسكر وأمراض القلب والصدر والجلدية والرمد بجانب الأمراض النفسية، تشمل الكشف الطبي وصرف الادوية والنظارات واجراء العمليات والتدخل الجراحي اذا لزم الأمر مع توفير المتابعة اللازمة والمستمرة.

بالإضافة إلى ذلك سيقوم الفريق الطبي بمتابعة حالة كل طفل وزيادة توعية الأباء بكيفية التعامل مع أطفالهم وخصوصا الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والحالات الوراثية وغيرها من خلال جلسات تعليمية منتظمة وطبع منشورات توعية للأمهات.



بالإضافة الى ذلك تعمل المبادرة بمنهجية علمية حيث تم تكوين لجنة من كبار الأطباء الاستشاريين من كافة التخصصات ومستشار طبي متخصص ومنسق طبي لضمان كفاءة الرعاية الصحية، وقد نجحت المبادرة في مرحلتها الأولي في تدريب 500 طبيب للكشف ومتابعة الحالات.



أوضحت داليا عبد القادر عضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي « أنه تم تصميم مبادرة « لمصر.. نبني أجيال» بحيث تضمن إحداث تأثير مباشر وإيجابي في تحسين صحة الطفل في مصر، وذلك من خلال شمولية الكشف الطبي والرعاية الصحية، والشراكات الجادة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والعلمي والبحثي.

بالإضافة إلي الاهتمام بتدريب الأطباء وبناء قاعدة بيانات تساعد على الدراسة والبحث،وقد برهنت المرحلة الأولي بمحافظة قنا على النجاح في تحقيق أهداف المبادرة ،حيث تم من خلال العلاج والمتابعة خفض معدل الإصابة بعدة أمراض ومنها الأنيميا من 18% إلى 7% وأمراض العيون من 11% إلى 6%،موضحة « أن التنمية والنمو بمصر رهن الاهتمام بالطفل المصري وتأهيل أجيال أصحاء».

وأطلقت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر المرحلة الثانية من مبادرة «لمصر.. نبنى أجيال » من خلال إحدى جلسات الملتقى الثالث عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمدينة الغردقة في الرابع من مارس بحضور الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ،وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، و نادية حسنى الأمين العام لمجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي و لوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

استعرضت الجلسة إعلان تفاصيل المرحلة الجديدة، وهى تمويل 88 قافلة طبية فى مدارس إبتدائية وإعدادية بمحافظتي البحيرة وبنى سويف لعلاج حوالى 100 ألف طفل بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، كما تم استعرض حصاد المرحلة الأولي وهى تنفيذ 90 قافلة طبية بمحافظة قنا بمراكز الوقف وقوص ودشنا بقيمة 11 مليون جنيه، حيث تم إجراء الكشف الطبي على حوالي 50 ألف طالب وعمل التحاليل الطبية اللازمة، لهم كما تم صرف العلاج اللازم لعدد 9300 طالب وتسليم نظارات طبية لعدد 2965 طالب وتم إجراء عمليات جراحية لعدد 181 طالب وتحاليل إضافية لعدد 3173 طالب

وفى هذا السياق أوضحت نادية حسنى أن هذا التعاون يبرهن على حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة لخدمة وتنمية المجتمع وذلك عبر تدشين ودعم المبادرات التنموية، مشيرة إلى أن رؤية التجاري الدولى – مصر تتماشى دائما مع توجيهات الدولة المصرية ،ورؤية مصر 2030 والمعنية بضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وفى السياق ذاته أشارت نادية حسنى إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع المصرفي باعتباره داعم رئيسي للمجتمع لافتاإلى أن استراتيجية التجاري الدولى – مصر تسعى دائما إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة، مع التركيز على قطاع صحة الأطفال والتى تعتبر من أكثر القطاعات احتياجا.

وأضافت أن مؤسسة «التجاري الدولي – مصر» تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصري، والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية فى مجال صحة الاطفال والتى خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويا لخدمة الأطفال من عمر يوم حتى 18 عاما.



