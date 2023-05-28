إطلاق المؤتمر السنوي لقمة «صوت مصر» في سوما باي بالبحر الأحمر بمشاركة خبراء محليين ودوليين

أعلنت قمة “صوت مصر”، التي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، عودة مؤتمرها السنوي هذا العام Narrative summit 2023، بعنوان “Egypt Forever Forward”، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي من المقرر إقامته في سوما باي –البحر الأحمر، في سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن تشهد القمة حضور مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.

لمياء كامل: حرصنا على اختيار موقع إستراتيجي للقمة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية

وصرحت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق، قائلة: ” سعيدة بعودة قمة صوت مصر على أرض الواقع بعد غياب عامين بسبب ظروف انتشار كوفيد 19، والتي حرصنا على إطلاقها في هذا التوقيت الهام في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري والعالمي، لبعث رسالة أمل ودعم وتحفيز للقطاع الخاص، والتأكيد على أهمية الشراكات التي طالما حرصنا على تفعليها على مدار السنوات الماضية مع كافة القطاعات والهيئات المعنية، وفي هذا الإطار يأتي المؤتمر هذا العام برعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة. حيث جاء اختيار مكان إنعقاد القمة بموقع سياحي استراتيجي في سوما باي –البحر الأحمر، ليكون إنعكاس لهدف القمة وهي إبراز الصورة الإيجابية والمشرقة لمصر العصرية، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية.”

وتعقد القمة خلال الأيام القادمة مؤتمرًا صحفيًا موسعًا للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين، والذي سيحظى بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة قمة صوت مصر.