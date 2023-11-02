إطلاق الفئران على مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا أحدث احتجاج مؤيد لفلسطين

ألقت الشرطة القبض على رجل بعد إطلاق صناديق من الفئران الحية في مطاعم ماكدونالدز في برمنجهام، كجزء من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بحسب صحيفة الجاردي،

وقالت الشرطة إنها تحقق في ثلاثة حوادث منفصلة في المنطقة، حيث تم إلقاء قوارض حية في مطاعم الوجبات السريعة، كما تبحث عن رجل آخر، هو بلال حسين، 30 عاما.

وقع الحادث الأول في مطعم ماكدونالدز في نيتشلز بوسط برمنجهام في حوالي الساعة 5.30 مساء يوم الإثنين، عندما تم إطلاق ما يبدو أنها عشرات الفئران المطلية باللون الأحمر والأسود والأخضر والأبيض – ألوان العلم الفلسطيني – في المطعم.

إطلاق الفئران على مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا

وأظهرت لقطات فيديو رجلا يلف ما يبدو أنه علم فلسطيني حول رأسه وهو يحمل القوارض من صندوق السيارة إلى مطعم ماكدونالدز ويطرحها على الأرض أمام الزبائن المذعورين.

وبينما تتجول الحيوانات حول الأرض، يمكن رؤية رواد المطعم وهم يهربون، ويمكن بعد ذلك سماعه وهو يصرخ: “قاطعوا إسرائيل” و”اللعنة على إسرائيل”.

وأظهرت لقطات للحادث الثاني بعد ظهر الثلاثاء، في فرع ماكدونالدز في بيري بار، الموظفين وهم يحاولون احتواء عشرات القوارض تحت صندوق بلاستيكي، وقال أحد المارة إنهم “تم إسقاطهم”.

وقالت الشرطة إن حادثًا ثالثًا وقع في سمول هيث قبل الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الأمر مرتبطًا أم لا.

وقالت شرطة وست ميدلاندز: “موقفنا واضح: هذا أمر مروع ولن يتم التسامح معه، وسنلاحق ونحاكم كل من يرتكب مثل هذه الأفعال، نحن نكثف الدوريات في جميع أنحاء المنطقة وسنوفر الطمأنينة لمجتمعاتنا”.

وقالوا إنهم “نفذوا بالفعل عددًا من أوامر الاعتقال في تصميمنا على اعتقال حسين، المشتبه في تورطه في حوادث غير مقبولة ومؤلمة”.

وحثت الشرطة أي شخص لديه معلومات عن حسين على الاتصال بها.

وقالت ماكدونالدز في المملكة المتحدة إن المطاعم المعنية “تم تطهيرها بالكامل وقام شركاؤنا في مكافحة الآفات بتفتيش كامل”، مضيفة أنهم يعملون مع شرطة وست ميدلاندز.

وصدرت الدعوات لمقاطعة سلسلة الوجبات السريعة العالمية في أعقاب قول شركة ماكدونالدز إسرائيل إنها قدمت آلاف الوجبات المجانية للأفراد العسكريين الإسرائيليين.

ونتيجة لذلك، نأت شركات الامتياز في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا، بنفسها عن الامتياز الإسرائيلي.

وقالت شركة ماكدونالدز في بيان: “نشعر بالفزع إزاء المعلومات المضللة والتقارير غير الدقيقة بشأن موقفنا في الرد على الصراع في الشرق الأوسط”.