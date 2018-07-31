إطلاق الدورة الثانية من مسابقة مينتور لأفلام التوعوية

المال - خاصأطلقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات، بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية.يأتي إطلاق المسابقة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعل

المال – خاص

أطلقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات، بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية.

يأتي إطلاق المسابقة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومؤسسة مينتور العربية، بهدف تنفيذ حملات ودورات توعية “أنشطة ثقافية، رياضية، فنية” على مستوى المؤسسات التربوية وغيرها من الجهات العاملة في المجال، وتقييم وتوثيق التجارب الناجحة وتعميمها على الدول العربية.

وأكدت أن هناك 38 قافلة ثقافية للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات في المناطق الحدودية والأكثر عرضة للمشكلة، وشهدت إطلاق فيلم وثائقي لصندوق الإدمان “بالفن نقدر نغير” للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات.