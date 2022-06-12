إطلاق الدورة الأولى لفاعليات « مهرجان السويس للموسيقى والغناء » ( صور )

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس فاعليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ومحافظة السويس، ويقام بمتحف السويس القومى على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو ويضم 6 عروض فنية متنوعة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

عبد الدايم : الإبداع المعاصر فى المناطق الأثرية يستلهم الحضارة المصرية العريقة

توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من انشطة وزارة الثقافة مما يؤكد الإيمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى .

وقالت أن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير .

تابعت ان اختيار متحف السويس القومى لاقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار يأتي نظرا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروي جانبا من حضارة مصر العريقة التي تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة .

متحف السويس القومى يحتضن 6 عروض فنية فى 3 ايام متتالية

يذكر ان برنامج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء تجمع أشكال فنية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فرقة صحبة سمسمية ، الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي .

أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها ، الفنان أحمد جمال وفرقته .

نجوم الأوبرا للموسيقى العربية رحاب مطاوع ، حسناء ، وليد حيدر ، أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر