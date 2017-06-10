إطلاق التيار الكهربي بعزبة سكينة وحجازي في الإسكندرية

أطلق حي شرق بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء وحيد رضوان، التيار الكهربائي بعزبة سكينة الجديدة وعزبة حجازي، وتم توصيل الكهرباء بعدد 15 عمود بكشافات ليد بقوة 100 وات، وعدد 33 ذراعا بكشافات ليد بقوة 100 وات، إضافة إلى عدد 48 كشاف ليد.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير العشوائيات ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة بها.

وكان قد شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تقديم أفضل الخدمات من إنارة ورصف وتوفير الخدمات التموينية للمناطق الشعبية كخطوة رئيسية لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية، وتزويد المناطق التي بحاجة إلى الرعاية بكافة الخدمات.