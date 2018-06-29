إطلاق التيار الكهربائى بمحول محطة الألبان في مطروح خلال أيام

لرفع قدرتها إلى 150 ميجا فولت أمبير معتز محمود كشف مصدر مسئول بمحافظة مطروح أنه يتم حاليًّا تركيب ملحقات المحول الجديد لمحطة الألبان بمدينة مرسى مطروح؛ لمواجهة الأحمال الزائدة بالمدينة، خاصة فى موسم الصيف. وأضاف أن المحول الجديد سيعمل على زيادة زيادة سعة المحطة الحالية من

لرفع قدرتها إلى 150 ميجا فولت أمبير





معتز محمود

كشف مصدر مسئول بمحافظة مطروح أنه يتم حاليًّا تركيب ملحقات المحول الجديد لمحطة الألبان بمدينة مرسى مطروح؛ لمواجهة الأحمال الزائدة بالمدينة، خاصة فى موسم الصيف.

وأضاف أن المحول الجديد سيعمل على زيادة زيادة سعة المحطة الحالية من 125 ميجاوات إلى 150 ميجاوات.

وأوضح المصدر أنه من المقرر إطلاق التيار الكهربائى بالمحول الجديد، الأسبوع المقبل، مما يعمل على مجابهة الأحمال الزائدة بمدينة مرسى مطروح، خاصة فى موسم الصيف.

وتعد محطة محولات الألبان المصدر الأساسى لتغذية مدينة مرسى مطروح، وتأتى أهمية هذه التوسعات لمجابهة الارتفاع المتوقع فى الأحمال، نتيجة التوسعات الحالية والمشروعات الاستثمارية الجديدة، والمستقبلية بالمحافظة.

فى سياق متصل أكدت مصادر بشركة كهرباء مطروح أنه يجرى العمل على تنفيذ بعض التوسعات الجديدة ببعض المحولات، لتشمل إنشاء خط جديد مزدوج الدائرة جهد 66 ك.ف من محطتى محولات مطروح الرئيسية، بوادى ماجد، ومحطة محولات الألبان بطريق القصر.

وأضافت أن هناك محولًا سادسًا يضاف إلى 5 محولات قائمة بمحطة الألبان؛ لرفع قدرتها من 125 إلى 150 ميجا فولت أمبير، لافتة إلى أن علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صدّق على دعم قطاع الكهرباء بمطروح، بمبلغ 83 مليون جنيه لأعمال التوسعات بهذه المحطة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقترح تغذية المحطة من خلال أحد المسارين، الأول عبارة عن خط هوائى بطول 11,7 كم، أو إضافة جزء كابلات بطول 5,5 كم ليكون موازيًا للخط القائم حاليًّا.

وبدأت محافظة مطروح، فى الآونة الأخيرة، بالتعاون مع شركة كهرباء البحيرة، التى تغذّي المحافظة بالكهرباء، تطوير بعض الخدمات المقدمة للمواطنين فى المجالات مع تحقيق الصالح العام، وبما يتوافق مع خطوات التنمية المتسارعة، والمشروعات الاستثمارية الجديدة، التى تشهدها مناطق بالمحافظة.

وحصلت المحافظة مؤخرًا على موافقة وزارة الكهرباء، على رفع كفاءة محطة مطروح البخارية، وتدعيمها بوحدات جديدة لتصل إلى 100 ميجا، بدلًا من 60 ميجا؛ لتأمين خط الكهرباء، بعد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة بأكملها، خلال بعض الفترات الماضية. والموافقة على إنشاء محطة محولات شرق مطروح، التي تقع بالكيلو 29 طريق “مطروح- إسكندرية”؛ للوقوف على آخر الاستعدادات للانتهاء منها بسعة 25 ميجا فولت أمبير.

وتكمن أهمية إنشاء محطة محولات كهرباء شرق مطروح الجديدة، لتصبح إحدى المصادر البديلة عند الطؤارى لمحطة الألبان، التي تغذي المدينة حاليًّا؛ لزيادة الأحمال بمناطق شرق مع زيادة التوسع السكاني، كما أنها تعمل على تغذية المشروعات التنموية وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه الشرب الرميلة 2، والرميلة 3.

ومؤخرًا تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالمحطة الجديدة وتركيب المحول والملحقات والتوصيلات الخاصة به، بتكلفة إجمالية تبلغ 75 مليون جنيه، منها 50 مليونًا تكلفة الكابلات، و25 مليونًا تكلفة إنشاء المحطة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 فدادين لإنشاء المحطة.

ووضعت محافظة مطروح، بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالمحافظة، خطة لتنفيذ بعض أعمال التوسعات في بعض المحولات؛ لتلبية الارتفاع المتوقع فى الأحمال، نتيجة التوسعات الحالية، التى تشهدها بعض مناطق المحافظة، فى المشروعات الاستثمارية الجديدة والمستقبلية.

وأدرجت المحافظة فى موازنة العام المالى الحالى 2018/2017، 66 مشروعًا جديدًا لتحويل الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية؛ لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن هذه الكابلات الهوائية، وفى إطار خطط لتطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

تجدر الإشارة إلى أن الكابلات الهوائية تتأثر بالعوامل الجوية، وتتسبب فى انقطاع التيار فى كثير من الأحيان، علاوة على آثارها السلبية على صحة المواطنين، بعد وجود مبان عشوائية ومخالفة بجوار تلك الكابلات الهوائية.