استثمار

إطلاق التحديث الأول لتطبيق الهواتف المحمولة للمتحف القومي للحضارة المصرية

عملية التحديث شملت أوجه عدة من بينها المعلومات المتاحة حول القطع الأثرية المعروضة بالمتحف
دعاء محمود 2:57 م, الخميس, 27 يناير 22 2:57 م, الخميس, 27 يناير 22

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في إطار أعمال التطوير التكنولوجي التي تشهدها مختلف المتاحف والمواقع الأثرية بما يتماشي واستراتيجية التحول الرقمي لوزارة السياحة والآثار، تم إطلاق التحديث الأول للتطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة “موبايل أبليكشن” الخاص بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن عملية التحديث شملت أوجه عدة من بينها المعلومات المتاحة حول القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، والخرائط الداخلية به، وكذلك الخدمات المقدمة للزائرين.

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وأضاف غنيم أن جميع أعمال التحديث جاءت وفقا لتقييم المستخدمين للتطبيق من زائري المتحف من المصريين والسائحين، الأمر الذي يعمل على تسهيل وتحسبن تجربتهم، مشيرا إلى أنه سوف يستمر المتحف فى عملية التحديث والتطوير لربط الجمهور بالمتحف بشكل أكثر فعالية للتأكيد على دور المتحف كمنارة ثقافية وحضارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إصدار التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة “موبايل أبليكشن” الخاص بالمتحف في ديسمبر الماضي بالتعاون مع شركة IPMagiX، ويحمل التطبيق اسم NMEC ويتم تحميله من  Google play أو App store .

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ويقدم التطبيق خريطة داخلية للمتحف، ونبذة تعريفية عن بعض الأماكن الموجودة به، وتفاصيل بعض القطع الأثرية، مع وجود إمكانية طلب تصريح لزيارة معمل الترميم، بالإضافة إلى آلية لإعادة توجيه الزائر لموقع حجز التذاكر الخاصة بالمتحف.

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بقلم دعاء محمود

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