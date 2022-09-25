إطلاق الإصدار الإلكترونى لـ «البطاقة البرتقالية» يناير المقبل

يستعد الاتحاد العربى للتأمين لإطلاق الإصدار الإلكترونى لـ«البطاقة البرتقالية» فى يناير المقبل.

وتعد «البرتقالية» بطاقة تأمين موحدة على المركبات أثناء تنقلها بين البلدان العربية من دولة إلى أخرى، لتغطية المسئولية المدنية عن سيرها، بناء على اتفاقية دولية بينها.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أن الهدف من الإصدار الإلكترونى لهذه البطاقة هو توفير الوقت والجهد عبر استخدام التكنولوجيا، وربط المنافذ البرية بين الدول العربية إلكترونيًا مع الاتحاد العربى.

وأشار «لبيب» إلى أن الإصدار الإلكترونى يمنع حالات الغش والتحايل، ويعود بالنفع على أسواق التأمين العربية، ما يسهم فى تحسن حجم الأقساط الخاصة بالبطاقة البرتقالية، وضبط منظومة التعويضات من خلال ميكنة المنظومة.

وعلى جانب آخر، أوضح أنه جارى إعداد الدراسة الإكتوارية لإنشاء مجمعة التأمين العربية على المركبات.

وكان الاتحاد العربى للتأمين قد شكل لجنة برئاسة إبراهيم لبيب، وتشمل ممثلين من 5 أسواق عربية، بهدف دراسة إنشاء مجمعة عربية لإدارة منظومة البطاقة البرتقالية.

وتغطى البطاقة البرتقالية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، ووفقًا لما تنص عليه قوانين البلاد المزارة، سواء كانت تلك التغطيات جسمانية فقط أو جسمانية ومادية معًا، ويقدر التعويض وفقًا لمبلغ محدد أو ما يحكم به قضاء كل دولة.