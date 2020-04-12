إطلاق اسم طبيبة شبرا البهو على إحدى وحدات قصر العينى الفرنساوى

التى وافاتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوى بالجامعة.

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق اسم الطبيبة الشهيدة سونيا عبد العظيم عارف، طبيبة قرية “شبرا البهو” التى وافاتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوى بالجامعة.

وقدم الدكتور محمد الخشت، تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاة.

وأكد الخشت أن إطلاق اسم الطبيبة على الوحدة، نوع من رد الاعتبار للشهيدة وللكادر الطبى بشكل عام، وثمن دور وتضحيات الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الخشت ، إن الجميع يقدر دور الأطباء في جهادهم لعلاج المصابين، والتقدير موصول إلى هيئة التمريض، وأطباء الامتياز، والإداريين العاملين بالمستشفيات.

وأشار الخشت إلى أن الرهان الآن على معركة الوعى وطريقة التفكير.

واعتبر الخشت أن التنمر من مصابى الفيروس سلوك فردي خارج التحضر ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف وروح الإنسانية، ولا يجب التعامل مع الجيش الأبيض بهذه الطريقة بل إظهار التقدير والامتنان الكبير لدورهم.

وأضاف الخشت أن قيادات وأجهزة الدولة وعلماء وأطباء وتمريض مصر يصطفون الآن فى الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعا الخشت إلى تعاون الجميع فى مواجهة هذا الخطر، والترفع عن الأنانية.

وقال الخشت : ليكن شعارنا (الجميع من أجل الجميع)؛ لأن مبدأ (أنا وحدى) سوف يضر الجميع بما فيهم الناظرون إلى مصلحتهم الخاصة وحدها.