إطلاق اسم أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

أحمد المنسي أحد أبطال الجيش المصري، الذي ضرب مثالا في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن

قررت وزارة الشباب والرياضة إطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد إفي إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على بعض مراكز الشباب بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم المنسي على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز.

ويعتبر أحمد المنسي أحد أبطال الجيش المصري، الذي ضرب مثالا في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن واستشهد في عملية إرهابية غادرة برفقة جميع زملائه في الكمين المستهدف.