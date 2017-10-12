إطلاق استراتيجية التعاون السويسرية المصرية.. 7 نوفمبر

سمر السيدتطلق سفارة سويسرا بالقاهرة استراتيجية التعاون مع مصر فى الفترة بين 2017- 2020 أوائل نوفمبر المقبل، وفقًا لتصريحات بول جارنييه، السفير السويسرى بالقاهرة، اليوم.وقالت بيانات حصلت عليها "المال"من السفارة، إن الميزانية الإجمالية للاستراتيجية تقدر بقيمة 86 مليون فرنك سويسري، موزعة على

سمر السيد

تطلق سفارة سويسرا بالقاهرة استراتيجية التعاون مع مصر فى الفترة بين 2017- 2020 أوائل نوفمبر المقبل، وفقًا لتصريحات بول جارنييه، السفير السويسرى بالقاهرة، اليوم.

وقالت بيانات حصلت عليها “المال”من السفارة، إن الميزانية الإجمالية للاستراتيجية تقدر بقيمة 86 مليون فرنك سويسري، موزعة على 12.25 مليون على برامج الآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستحوذ برامج النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على نسبة 78% منها، بواقع 66.75 مليون، بالإضافة إلى 8% للتعاون في مسألتى الهجرة والحماية بنحو 7 ملايين.

وأضافت البيانات أن استراتيجية التعاون تعتبر استجابة مشتركة من عدد من الجهات السويسرية أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية وإدارة الشئون السياسية وقسم الأمن البشرى التابع لها ووزارة الدولة للهجرة.

ولفتت إلى أن مكتب التعاون الدولى بالسفارة يعمل على مستوى مصر كلها، مع التركيز على الصعيد بوصفه أحد الأقاليم الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية الأخيرة.