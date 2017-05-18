إطلاق إذاعة نجوم إف إم المترو

محمد فتحى



أعلنت شركة النيل للإنتاج الإذاعى، المالكة لإذاعة نجوم إف إم، عن حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق بعد اتفاق مع شركة “نيو كيميت” المسئولة عن إدارتها، تحت مسمى “نجوم إف إم المترو”.



وقال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن نجاحهم طوال الـ 13 عامًا الماضية فى تحقيق عدد من الإنجازات خاصة فى ظل المنافسة من العديد من الإذاعات، ولكن يبقى لإذاعة نجوم إف إم السبق والريادة فى تقديم أفكار وبرامج متنوعة يمكنها جذب مشاهد جديد يوميًا، وهو الأمر الأهم.



وأشار إلى أنهم لا يكتفوا فقط برصيدهم وما حققوه من شعبية خلال الأعوام الماضية، وسعوا للحصول على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق تحت مسمى “نجوم إف إم المترو”.



وأضاف سالم، خلال كلمته بالمؤتمر، أنهم يسعوا دائما لاجتذاب جمهور جديد ومختلفعن طريق الاستماع إلى احتياجات واهتمامات الجمهور وتقديم محتوى يتناسب مع شرائح وأعمار سنية مختلفة من الجمهور، مشيرًا إلى أن الاهتمام طوال الـ 13 عاما الماضية هو احترام عقلية وذوق الجمهور، وهذه القاعدة خلقت لهم كيان إذاعى مختلف ومبتكر على الساحة الإذاعية.