اتصالات وتكنولوجيا

إطلاق أول مول تجارى لاكسسوارات المحمول بالجملة.. باستثمارات 100 مليون جنيه

وكانت "المال" قد كشفت فى شهر أكتوبر الماضى عن إجراء مستوردو وتجار إكسسورات المحمول فى السوق المحلية مفاوضات مع عدد من ملاك المولات التجارية وعلى رأسها «أركيديا مول»
محمود جمال 2:29 م, الأثنين, 18 يناير 21 2:29 م, الأثنين, 18 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت رابطة مستوردى اكسسوارات المحمول (تحت الانشاء ) عن إطلاق أول مول تجارى متخصص فى مبيعات اكسسوارات وأجهزة المحمول بالجملة فى مصر باركديا مول .

وكانت “المال” قد كشفت فى شهر أكتوبر الماضى عن إجراء مستوردو وتجار إكسسورات المحمول فى السوق المحلية مفاوضات مع عدد من ملاك المولات التجارية وعلى رأسها «أركيديا مول» المطل على كورنيش النيل لتخصيص محال تجارية لمزاولة النشاط بمساحات متباينة

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات وسفير بيلاروسيا يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

ومن المخطط افتتاح 60 محلا فى المول كمرحلة أولى يوم الجمعة 29 يناير الجارى بالإضافة إلى 60 آخرين خلال الثلاث شهور المقبلة .

يشار إلى أن الرابطة تضم أكبر تجار الجملة والمستوردين المتخصصين فى اكسسوار المحمول ومشتملاته وتمثلهم اللجنة المفوضة بعضوية كلا من عصام بدر الدين رئيس شعبة الاتصالات والمحمول فى الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد وهدان رئيس مجلس إدارة شركة سل تل للاستيراد المالكة للعلامات التجارية cactus و cell telوهشام ابو سلمة صاحب شركة تراست باكسسوارات المحمول

اقرأ أيضا  رئيس البريد يستعرض الخدمات الجديدة خلال استقباله وزير الاتصالات النيجيري (صور)

وقال الدكتور على طلبة رئيس مجلس إدارة شركة دلتا وصاحب محلات راديو شاك أن تلك الخطوة تستهدف جميع تجار الجملة والمستوردين العاملين فى مجال المحمول ليكونوا جزء من مظلة النظام الاقتصادى الشامل للحكومة مما ينعكس بالايجاب على مصلحة جميع الأطراف المعنية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الرابطة اليوم الاثنين للاعلان عن تفاصيل المول التجارى الجديد

اقرأ أيضا  مالك «راديو شاك»: 47 مليار جنيه حجم سوق المحمول واكسسواراتها سنويا بمصر

ووفقا لتقديرات لجنة المفوضين باسم الرابطة ، بلغ إجمالى الاستثمارات التى انفقها 63 تاجرا سيشغلون 60 محلا بالمول نحو 100 مليون جنيه تم ضخها فى ايجارات وتملك المحال التجارية والمنتجات المعروضة بها فى تركيا مول

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

مالك «راديو شاك»: 47 مليار جنيه حجم سوق المحمول واكسسواراتها سنويا بمصر

محمود جمال 2:48 م, الأثنين, 18 يناير 21

شعبة الاتصالات : مليار جنيه حجم سوق أكسسوارات المحمول خلال 2020

محمود جمال 2:04 م, الأثنين, 18 يناير 21

تعيين هدير شلبي مديرا لـ «طلبات مصر» خلفا للمرزوقي

المال - خاص 1:10 م, الأثنين, 18 يناير 21

«ايتيدا» تطلق برنامج المساندة التصديرية عن عائدات عامين متتاليين

محمود جمال 11:24 ص, الأثنين, 18 يناير 21

«أوبر» تطلق سلسلة مناقشات « Ignite » لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المال - خاص 11:08 ص, الأثنين, 18 يناير 21

بعد أزمة خصوصية البيانات.. «واتس آب» يستجدي ثقة المستخدمين مجددا

محمود جمال 4:39 م, الأحد, 17 يناير 21