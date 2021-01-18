إطلاق أول مول تجارى لاكسسوارات المحمول بالجملة.. باستثمارات 100 مليون جنيه

وكانت "المال" قد كشفت فى شهر أكتوبر الماضى عن إجراء مستوردو وتجار إكسسورات المحمول فى السوق المحلية مفاوضات مع عدد من ملاك المولات التجارية وعلى رأسها «أركيديا مول»

أعلنت رابطة مستوردى اكسسوارات المحمول (تحت الانشاء ) عن إطلاق أول مول تجارى متخصص فى مبيعات اكسسوارات وأجهزة المحمول بالجملة فى مصر باركديا مول .

وكانت “المال” قد كشفت فى شهر أكتوبر الماضى عن إجراء مستوردو وتجار إكسسورات المحمول فى السوق المحلية مفاوضات مع عدد من ملاك المولات التجارية وعلى رأسها «أركيديا مول» المطل على كورنيش النيل لتخصيص محال تجارية لمزاولة النشاط بمساحات متباينة

ومن المخطط افتتاح 60 محلا فى المول كمرحلة أولى يوم الجمعة 29 يناير الجارى بالإضافة إلى 60 آخرين خلال الثلاث شهور المقبلة .

يشار إلى أن الرابطة تضم أكبر تجار الجملة والمستوردين المتخصصين فى اكسسوار المحمول ومشتملاته وتمثلهم اللجنة المفوضة بعضوية كلا من عصام بدر الدين رئيس شعبة الاتصالات والمحمول فى الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد وهدان رئيس مجلس إدارة شركة سل تل للاستيراد المالكة للعلامات التجارية cactus و cell telوهشام ابو سلمة صاحب شركة تراست باكسسوارات المحمول

وقال الدكتور على طلبة رئيس مجلس إدارة شركة دلتا وصاحب محلات راديو شاك أن تلك الخطوة تستهدف جميع تجار الجملة والمستوردين العاملين فى مجال المحمول ليكونوا جزء من مظلة النظام الاقتصادى الشامل للحكومة مما ينعكس بالايجاب على مصلحة جميع الأطراف المعنية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الرابطة اليوم الاثنين للاعلان عن تفاصيل المول التجارى الجديد

ووفقا لتقديرات لجنة المفوضين باسم الرابطة ، بلغ إجمالى الاستثمارات التى انفقها 63 تاجرا سيشغلون 60 محلا بالمول نحو 100 مليون جنيه تم ضخها فى ايجارات وتملك المحال التجارية والمنتجات المعروضة بها فى تركيا مول