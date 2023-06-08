إطلاق أول منصة لشراء المواشي و اللحوم بالتقسيط عبر الإنترنت

أعلنت شركة “ميتا ميت” الناشئة عن إطلاق أول منصة متخصصة في مصر تحت اسم “مواشيك” Mawashik لبيع المواشي واللحوم بكافة أنواعها بالتقسيط كأول سوق إليكتروني للمواشي.

ويأتي ذلك في إطار سياسية التخفيف عن المربيين و المستهلكين عقب تحرك أسعار اللحوم والمواشي خلال الفترة الماضية.

وكشفت شركة “ميتا ميت ” الناشئة، أن الاستثمارات المبدئية للمنصة 10 ملايين جنيه ، كما أعلنت موافقة 6 مزارع ماشية ضخمة في محافظات مختلفة لإدراج المواشي لديها عبر منصة “مواشيك” كما وافقت أكبر مزرعة للخراف البرقي في منطقة الحمام بمرسى مطروح لعرض إنتاجها عبر المنصة.

وذكر بيان لشركة ميتا ميت، أنها تجرى توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع الجهات المعنية بعمليات تداول اللحوم والمواشي في البلاد لتسهيل عمليات الكشف والذبح في المجازر الرسمية المعتمدة.

واشار إلى أن مواشيك تساعد المربيين و المستهلكين في شراء المواشي سواء بقري أو ضأن أو الجِمال بشكل ميسر من المنزل بدون الحاجة للذهاب للأسواق، حيث تتيح المنصة صور و فيديوهات واقعية من المزارع وكذلك إمكانية مشاهدة المواشي سواء حية أو مذبوحة قبل عمليات الشراء.

وأشارت “ميتا ميت ” إلى أنها تتيح لأول مرة في مصر داخل خدمة “مواشريك” وهي شراء “العجول أو الخراف أو الجِمال ” بنظام مشاركة عدد من الاشخاص بدون وجود معرفة بين أطراف عملية الشراء، بمعني أنه يمكنك الدخول على المنصة واختار شراء سهم معين في “العجل” ويتم تجميع عدد آخر من الأشخاص لاستكمال شراء باقي الأسهم وبعدها تصلك لحوم السهم بعد عمليات الذبح والتقسيم و التقطيع حسب الطلب والتغليف

وتضمنت المنصة مجموعة كبيرة من المزارع والبائعين الموثوق بهم من خلال خدمة “موثق”، حيث يُمكن للمستهلك الحصول على لحوم الأضاحي عبر المنصة بعد الكشف الطبي وذبحها داخل المجازر الرسمية بإشراف بيطري في جميع المراحل

وكشفت الشركة، أن منصة مواشيك تتيح إمكانية للمستهلك بأن يضع المواصفات المطلوبة للأضحية واختيار طريقة الدفع المُفضلة، كما توفر المنصة خدمات التوصيل والذبح و تقطيع اللحوم والتغليف حسب الطلب , بإضافة إمكانية طلب فريق جزارين مواشيك بأداوته لتقديم جميع الخدمات المضافة في اي مكان بالقاهرة وتقدم خدمة البث المباشر للأضحية أو حضور الذبح.