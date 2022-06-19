إطلاق أول منتدى لخريجي «الفنون التطبيقية» والإعلان عن مبادرة «GO DIGITAL»

عقدت الدكتورة سارة عبدربه محمد عبده، رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، المنتدى الأول للخريجين بالكلية التى تأسست منذ عام 2011 ،برعاية رئيس جامعة بنها ، الدكتور جمال سوسه ، فى ضوء رؤية وأهداف مصر 2030 وفي ظل تبنى واهتمام مصر المتزايد لتطبيق أهداف التنمية المستدامة و استضافتها للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ

وتركز أبحاث د. سارة أصغر رئيسة لقسم النحت بكليات الفنون التطبيقية فى الجامعات المصرية على الاستدامة والفنون ، و أطلقت العديد من المبادرات منذ توليها رئاسة القسم وهي أول من يتبنى مبدأ الاستدامة اداريا بكلية الفنون التطبيقية.

وأعلنت عبد ربه عن إطلاق مبادرة GO DIGITAL لإدارة العملية التعليمية بالإضافة إلى محاولة الحد من المخلفات التى يصعب تدويرها والتي تنتج من انبعاثات كربونية قد تؤدي إلى تزايد الاحتباس الحراري على كوكب الأرض وتغير المناخ

د. سارة عبد ربه : هناك ضرورة لتحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين

وبدأت د. سارة بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه المشاكل؛ بداية من رقمنة العملية التعليمية للقسم واستخدام التكنولوجيا الرقمية بدلا من طباعة البوسترات وورقيات للمنتدى الأول للخريجين بالقسم .

و أكدت سارة على ضرورة تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وهذا ما تم تطبيقه بالفعل مع مراعاة تحقيق المساواة فى مشاركة المتحدثين الرسميين للمنتدى الاول للقسم.

وترى د. سارة ضمن توصياتها و تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 (قيادى واجتماعى وسياسى واقتصادى) .

وأضافت أنه يتعين التأكيد على تشجيع تمكين المرأة بقوة على جميع المستويات وتشعر بالفخر لقدرة الحكومة على تعزيز تمكين المرأة قياديا حيث ان كل القائمات على تنظيم هذا المنتدى هن من النساء وقد قاموا بواجباتهن على أعلى مستوى مما أسهم في إنجاح فعاليات المنتدى.

أشارت فى آخر توصياتها إنه يجب إقامة منتدى الخريجين بالقسم سنويا وذلك للمساعدة فى تأهيل طلاب القسم لمواجهة تحديات ما بعد التخرج فى سوق العمل والاستفادة من خبرات الخريجين المتميزين