إطلاق أول صراف آلي لبيع العملات الذهبية في العالم

بدأت ماكينة صرف آلي لبيع عملات ذهبية بأموال من بطاقات مصرفية، العمل وتقديم الخدمات للعملاء في مدينة حيدر آباد الهندية بولاية تلينجان.

وذكرت صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه الماكينة تعد الأولى من نوعها في العالم وليس فقط في الهند.

والجهاز من إنتاج شركة Goldsikka Pvt Ltd الهندية، التي طورت تقنية مبتكرة لبيع الذهب من خلال هذه الآلة، ويحتوي الجهاز على 5 كيلوجرامات من العملات الذهبية ذات العيار 24 قيراطا.

ويتيح الجهاز شراء العملات الذهبية في 8 خيارات من 0.5 جرام إلى 100 جرام، ومن ميزات المهمة للجهاز هو أن سعر الذهب يتم تحديثه بناء على تغيرات أسعار المعدن النفيس في بورصة لندن.

يتمتع جهاز الصراف الآلي بنظام حماية عال ضد عمليات القرصنة كما أنه مجهز بكاميرا فيديو مدمجة وإنذار صوتي، والجهاز لديه خط اتصال مع الشرطة.

وفي اليوم الأول من عمل الجهاز قدم خدماته لـ20 عميلا، وتخطط شركة Goldsikka لتثبيت 3000 جهاز من هذا النوع في الهند ودخول السوق العالمية.



ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، حسبما ذكرته وكالة رويترز.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأوقية.