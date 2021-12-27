طاقة

إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة بمحافظة قنا

ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى
نسمة بيومي 12:14 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 12:14 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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اطلقت أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة ، بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز لأول مرة بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.


و تم تنفيذ خط الصلب بطول 1 كم، وضغط تشغيل 70 بار، وتم تركيب وتشغيل محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة سعة 5000 متر مكعب/ ساعة

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إضافة إلى تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 5500 متر، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب منظمين للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة ، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 12200 متر شاملة فرعات المنازل بتكلفة أستثمارية للمراشدة بقيمة ٩،٣ مليون و ال٨٦ قرية ب ١،٦ مليار .


وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرية المراشدة سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

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و تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.


وتم توصيل الغاز إلى 765 وحدة سكنية بالقرية المخطط توصيله إلى 1375 وحدة سكنية أخرى بالقرية ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الشبكات الأرضية للغاز بنسبة 100 % لعدد 6 قرى، وجارى تنفيذ خمسة قرى أخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي،حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة .

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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