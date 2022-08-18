إطلاق أول أكاديمية للنادي الأهلي في الصعيد بالتعاون مع جامعة النهضة

نظمت جامعة النهضة ببني سويف احتفالية كبرى لإطلاق “أكاديمية النادى الأهلى” بالتعاون مع النادي القاهرى .

و تقام أكاديمية النادى الأهلى على ملاعب جامعة النهضة ومركز شباب بني سويف، وتعد أول أكاديمية للنادي الأهلي في صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف.

بالإضافة إلي مجموعة من نجوم النادي الأهلى على رأسهم الكابتن عبد المنعم شطة رئيس أكاديميات النادي الأهلي، والكابتن إكرامي الشحات، والكابتن فوزي سكوتي، والكابتن ياسر ريان.

و قال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، إن التعاون بين الجامعة والنادي الأهلي هو شراكة بين كيانين كبيرين .

وذلك بما يمثله النادي الأهلي من قيمة كبرى في الرياضة المصرية والأفريقية، وجامعة النهضة والتي تعد أول وأكبر جامعة خاصة في صعيد مصر.

وأكد الملاحي علي توفير جميع الإمكانات والدعم الكامل الذي يقدمه رئيس مجلس الأمناء المهندس محمد الرشيدي للجامعة من أجل وضع “النهضة” ضمن صفوف كبرى الجامعات الدولية.

وقال الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة محظوظة بتواجد جامعة النهضة على أرضها.

وذلك لمساهمتها الكبيرة خلال السنوات الماضية في دعم وتنمية المحافظة.

واستكمل المحافظ أن وجود كيان كبير مثل أكاديمية النادي الأهلي في بني سويف يمثل نقلة نوعية للمحافظة إلى المكانة التي تستحقها.

من جهته، أشاد الكابتن عبد المنعم شطة رئيس أكاديميات النادي الأهلي، بدور الجامعة في توفير جميع الإمكانات اللازمة من ملاعب وأدوات لإنجاح الأكاديمية الأولى للنادي الأهلي في صعيد مصر.

ولفت إلى أن الجامعة قادرة على توفير المزيد من الملاعب للتوسع في دور النادي الأهلي بمحافظة بني سويف وصعيد مصر.

وقال الكابتن فوزي سكوتي عضو لجنة اختيار اللاعبين المتميزين بالنادي الأهلي، إن التعاون مع جامعة النهضة يفتح الباب أمام اكتشاف مزيد من المواهب في مصر.

واستكمل أن النادي الأهلي يعمل بشكل دائم من خلال أكاديمياته على البحث عن أفضل المواهب في مصر.

أكاديمية النادي الأهلي في بني سويف

وأشار الكابتن ياسر ريان عضو لجنة اختيار اللاعبين المتميزين بالنادي الأهلي، إلى الدور الكبير لذي لعبته جامعة النهضة في خروج أكاديمية النادي الأهلي ببني سويف إلى النور.

وأشار إلي التعاون الكبير بين الجامعة وأكاديمية النادي الأهلي لزيادة قاعدة ممارسة الرياضة في الصعيد.

حضر الاحتفال عدد من قيادات جامعة النهضة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف.