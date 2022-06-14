إطلاق «أمازون برايم» في مصر باشتراك 29 جنيها شهريا

أطلقت شركة أمازون مصر لخدمات التجارة الإلكترونية اليوم الثلاثاء برنامج أمازون برايم في السوق المحلية.

وقال عمر الصاحي، مدير عام الشركة، إن البرنامج متاح في 24 دولة أخري حول العالم ويضم نحو 200 مليون مشترك، موضحا أن العميل بموجب البرنامج سيحصل علي عروض ومزايا حصرية منها الشحن السريع والمجاني للطلبات بحيث إذا قام المستهلك بطلب أوردر بقيمة 350 جنيها علي موقع أمازون قبل الساعة 11.30 صباحا يوميا يتم التوصيل في نفس اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لإطلاق البرنامج الجديد، وأكد الصاحي أن برنامج أمازون برايم يتيح للعملاء أيضا خدمة أمازون برايم فيديو والتي تضم مجموعة من الأفلام والبرامج، كما يوفر أيضا مجموعة من ألعاب الفيديو مثل فيفا 2022، مشيرا إلي أن قيمة الاشتراك الشهري للعميل في البرنامج يصل إلي 29 جنيها شهريا و249 سنويا.

وأضاف مدير شركة أمازون مصر إلي أن الشركة تقدم البرنامج للعملاء بدون أي رسوم اشتراكات بالمجان خلال أول شهر، منوها أن أمازون تستهدف خلال العام الحالي مضاعفة عدد مناطق التوزيع والمستودعات خلال العام الحالي إلي 26 منطقة، فضلا عن خلق 2000 فرصة عمل جديدة.

وتابع أن أمازون عقدت شراكة مع أورنج مصر لتوفير حلول سداد مختلفة للعملاء، إذ يتاح للعملاء سداد قيمة الاشتراك في البرنامج عبر البطاقات الائتمانية أو من خلال اورنج عبر أنظمة يتم سدادها من خلال الفواتير الشهرية.