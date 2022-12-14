إطلاق «ألفا بنية» بالشراكة بين مجموعة «بنية» و«الفنار» السعودية

أعلنت مجموعة “بنية “، المتخصصة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر والقارة الأفريقية، إطلاق كيان جديد بالشراكة بين مجموعة “بنية” و شركة “الفنار” السعودية، تحت اسم شركة “ألفا بنية”، وهي الشركة المقرر انطلاق أعمالها في السوق السعودي.

وتستهدف توفير أحدث التقنيات والكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية في مجالي تأمين المعلومات والأمن السيبراني وكذلك المدن الذكية ومراكز البيانات

وأعرب المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، عن سعادته بتأسيس شركة “ألفا بنية” بالتعاون مع شركة “الفنار”، معتبرًا أنها نتاج التعاون المثمر بين المجموعتين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تأسيس “ألفا بنية” بالسوق السعودي الذي يعد أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط يأتي تماشيا مع سياسة مجموعة “بنية”

وأضاف مكي قائلا: “سعادتنا مضاعفة بالتعاون لتأسيس كيان جديد داخل الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية، والتي تربطنا بها علاقات أخوة ممتدة عبر التاريخ”، مشيرا إلى الشركة تتماشى مع رؤية الدولتين التنموية نحو عام “2030” والتي تستلزم تضافر كافة الجهود والكفاءات مدعومة بالتقنيات اللازمة لتنفيذ مشاريع هامة للبنية التحتية التكنولوجية و التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ، وذلك لتسريع تنفيذ تلك الرؤية الطموحة، وهو ما تسعى شركتنا الجديدة “ألفا بنية” إلى تحقيقه وأن نكون داعماً أساسيا لهذا التطور الهائل والمتسارع داخل المملكة العربية السعودية”.

ومن جانبه، أوضح المهندس عامر العجمي النائب التنفيذي لرئيس شركة “الفنار” أثناء توقيعه اتفاقية تدشين الشركة الجديدة، أن شركة الفنار تتبنى سياسات التحول الرقمي التي من شأنها مواكبة مبادرات المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 ، والتي تهدف إلى تحقيق النمو والريادة في هذا المجال، وتتلخص مساعي شركة الفنار في دعم ريادتها لمشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر، من خلال منظومة شمولية تتسم بمعايير عالمية للأمن السيبراني والتبادل الآمن للمعلومات، حيث تستهدف شركة “ألفا بنية” توفير التقنيات والكوادر البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني وكذلك المدن الذكية ومراكز البيانات.

وأضاف: “تركز حلولنا التقنية للشبكة على تكامل الشبكة الذكية والأمن السيبراني والعدادات الذكية، وبناء محطات شحن المركبات الكهربائية، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بدأت الشركة السعودية للكهرباء بأعمال مشروع إطلاق العدادات الذكية الذي يهدف إلى دفع السعودية إلى عصر جديد من التحول الرقمي، حيث قام تحالف الفنار وموبايلي بتركيب 5 ملايين عداد ذكي في المناطق الوسطى والشرقية، وتم تصنيع ثلث العدادات الذكية المركبة محليًا.”

ومن المستهدف أن تتولى شركة “ألفا بنية” تنفيذ مشروعات كبيرة في المملكة العربية السعودية، لدعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال خبرات مجموعة “بنية”، في إطار منظومة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواعد في المملكة، وقد جاءت الشراكة المبرمة بين مجموعة “بنية” و “الفنار” ضمن 14 اتفاقية استثمارية وقعتها مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار، تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر في يونيو الماضي.