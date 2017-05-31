إطلاق أكاديمية صلحلى لتعليم صيانة الهواتف

❐ محمد مهاب: الشركة تضيف فرعين بالعتبة والإسكندرية قبل نهاية العام المال ـ خاص تعتزم شركة « مهاب جروب» للاستيراد والتصدير المالكة للعلامة التجارية «M touch» للهواتف المحمولة، إطلاق أول أكاديمية «صلحلى» لتعليم الطلاب فنون صيانة أجهزة الموبايلات والتابلت بالسوق…

❐ محمد مهاب: الشركة تضيف فرعين بالعتبة والإسكندرية قبل نهاية العام

المال ـ خاص

تعتزم شركة « مهاب جروب» للاستيراد والتصدير المالكة للعلامة التجارية «M touch» للهواتف المحمولة، إطلاق أول أكاديمية «صلحلى» لتعليم الطلاب فنون صيانة أجهزة الموبايلات والتابلت بالسوق المحلية خلال 2018.

وقال محمد مهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن فكرة «صلحلى» بدأت منذ 3 شهور عندما قامت الشركة بتأسيس ذراعا استثمارية لها فى مجال صيانة المحمول والحاسبات اللوحية بمحافظة المنوفية، ثم افتتحت فرعا بحى فيصل، وتخطط لافتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الحالى فى شارع عبد العزيز بحى العتبة، ومنطقة سموحة بالإسكندرية، يليه التوسع خارج مصر بداية 2018.

وأوضح لـ « المال » أن الشركة تستهدف استغلال الطلاب المؤهلين للعمل فى فروع «صلحلى» سواء داخل مصر وخارجها، إذ تسعى إلى نشر الخدمة والاستحواذ على حصة سوقية معقولة، مبينا أنه جار حاليا تكويد التجار الراغبين فى العمل مع الشركة، كنقاط تجميعية لاستقبال الأجهزة المراد صيانتها وتسجيلهم على سيستم متطور.

وكشف عن تلقى الشركة – خلال المرحلة الماضية – عروض من علامات تجارية كبرى لتقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها عبر فروع « صلحلى،» ولكنها أرجأتها لحين الوصول إلى 10 منافذ كمرحلة أولى على الأقل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى توافر جميع قطع غيار الموبايلات وإكسسواراتها.

وأكد أن العميل يسلك اتجاهين عند حدوث ضرر بهاتفه الأول: هو الذهاب مباشرة إلى فروع الوكلاء المعتمدين، وتحمل تكاليف إضافية، أو أصدقائه المقربين، والذين يحوذون على ثقته الشخصية للاطمئان على محتويات الجهاز من صور وبيانات شخصية، لافتا إلى أن «صلحلى» توفر للعميل ضمان 3 شهور على الصيانة بقطع غيار أصلية.

وأضاف سيد عبد السلام، المدير المالى للشركة، أن مندوبى «صلحلى» يقومون باستلام الأجهزة من العملاء، وفصحها ظاهريا بواسطة مهندسى الـ «quality control » إذ تمتلك الشركة معامل مجهزة لذلك،ثم يقوم فنى بكتابة تقرير يوضح عيوب الهاتف، وتكلفة الصيانة المقررة، وتتواصل خدمة العملاء هاتفيا مع المستخدم خلال أقل من 24 ساعة، وفى حال الموافقة يتم التسليم فى غضون يومين على أقصى تقدير.

يذكر أن «M touch» بدأت عملها فى مصر منذ أكثر من عامين، وسجلت علامتها التجارية، باسم مجموعة «مهاب جروب» للاستيراد والتصدير، كما افتتحت فرعا فى دبى.

وتمتلك الشركة خطا لإنتاج أجهزة المحمول، والتابلت والباور بانك فى الصين، ويعمل بها فنيون صينيون، كما حققت انتشارا واسعا فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، والدلتا والصعيد، منها المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية.