إطلاق أداة جديد للشكوى من التمييز ضد الأمريكيين الآسيويين في مجال التكنولوجيا

تطلق منظمة تأسست لمكافحة التمييز ضد الأمريكيين الآسيويين أداة جديدة هذا الأسبوع للأشخاص لتقديم شكاوى حول التحيز الذي تعرضوا له في العمل – وللمساعدة في ربطهم بالموارد اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك المحامين، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت منظمة “الوقوف مع الأمريكيين الآسيويين”، التي تأسست عام 2021، إنها تلقت بالفعل بشكل غير رسمي مئات التقارير عن التمييز من خلال نموذج جوجل ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل لينكيدإن. ستوفر البوابة مساحة مركزية للأمريكيين الآسيويين لتوثيق الحوادث والشكاوى.

التمييز ضد الأمريكيين الآسيويين

تم تشكيل المجموعة من قبل حفنة من قادة صناعة التكنولوجيا، وحوالي 20٪ من التقارير التي تلقتها حتى الآن هي من الموظفين الذين عانوا من التحيز في شركات التكنولوجيا.

يشكل الأمريكيون الآسيويون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا، لكن الكثير منهم – وخاصة النساء – يواجهون تمييزًا مستمرًا.

وقال جوستين تشو، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي: “نريد أن يعرف الأمريكيون الآسيويون أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة التمييز ومكافحته”. في العام الماضي، رفع تشو دعوى قضائية ضد شركة إيتربل الناشئة التي فصلته من منصب الرئيس التنفيذي، ومجلس إدارتها.

وقام تشو بإخبار شركة إيتربل أنه طُرد بسبب استخدامه عقار LSD، وهو عقار غير قانوني ينتهك سياسة الشركة. رفع تشو دعوى قضائية مدعيا أن ذلك كان “حيلة”، وأن السبب الحقيقي هو خلفيته في شرق آسيا. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تحويل القضية إلى التحكيم.

وقال تشو إن المجموعة تقدم للأشخاص الذين يواجهون التمييز في مكان العمل الدعم القانوني وموارد الصحة العقلية والشعور بالمجتمع من خلال ربطهم بالآخرين الذين واجهوا تجارب مماثلة. على مدار العام الماضي، عقدت منظمة “الوقوف مع الأمريكيين الآسيويين” أيضًا فعاليات جماعية دعم شهرية.

التمييز في مكان العمل

قال تشو: “لدينا أشخاص لديهم فهم للتمييز في مكان العمل وسيتحدثون مع كل تقرير يرد إليهم”.

من خلال تطبيق بليند ، وهو عبارة عن شبكة اجتماعية مجهولة في مكان العمل تتحقق من توظيف المستخدمين في مؤسسة ما عبر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، أجرت مؤسسة ستاند وذ آشين أمريكان دراسة استقصائية وجدت أن 64% من المشاركين الأمريكيين الآسيويين شعروا أنهم تعرضوا للتمييز في مكان العمل بسبب عرقهم.

كما وجد الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1200 مستخدم أمريكي آسيوي للتطبيق هذا الخريف، أن حوالي ثلث المشاركين لم يبلغوا عن التمييز لأنهم يخشون الانتقام.

وقال تشو إنه من المهم أن يتمكن الناس من التحدث بحرية عما مروا به. وقال تشو: “يشعر الناجون أن معاناتهم لم تكن هباءً”. “إنهم قادرون على مشاركة ما يواجهونه لمساعدة الآخرين ويكونوا جزءًا من هذه الحركة الأكبر.”