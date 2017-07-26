إضراب كلي بشركة ميدكوم بسبب تفحم اثنين من العمال

إيمان عوفأعلن عمال شركة ميدكوم للأسمنت بأسوان، والمملوكة لنائب مجلس الشعب ممدوح محمد، عن الإضراب عن العمل، وتوقيف كل أقسام الشركة، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق فوري في وفاة اثنين من العمال، وإصابة آخر بحروق بنسبة 95%.قال أحمد صلاح أحد عمال الشركة في تصريحات للمال، إن مدير الشركة أجبر العمال ومعهم أح

إيمان عوف

أعلن عمال شركة ميدكوم للأسمنت بأسوان، والمملوكة لنائب مجلس الشعب ممدوح محمد، عن الإضراب عن العمل، وتوقيف كل أقسام الشركة، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق فوري في وفاة اثنين من العمال، وإصابة آخر بحروق بنسبة 95%.

قال أحمد صلاح أحد عمال الشركة في تصريحات للمال، إن مدير الشركة أجبر العمال ومعهم أحد المهندسين على الدخول لمكان يسمى كورلر– فرن- تصل درجة الحرارة فيها إلى ما يقرب 1500 درجة نتيجة لانصهار المواد التي تستخدم في صناعة الأسمنت، وبالرغم من رفض العمال الدخول لمعرفتهم بأن المكان لا توجد به أي درجة من درجات الأمان، وأن العشرات من العمال سبق وأن أصيبوا بحروق مختلفة لمجرد اقترابهم من هذا المكان.

وأضاف صلاح أنه تحت ضغط وتهديد مدير الشركة بدخول العمال لإصلاح عطل فني بالفرن اضطر مهندس الوردية واثنين من العمال الدخول فأصيب المهندس بحروق خطيرة، بينما تفحم العاملان ولقوا حتفهم على الفور، وهما طارق محمد نور 48 سنة، ومقيم محافظة القاهرة، ويعمل مهندسا، وسامح محمد محمود، 38 سنة، مركز قوص.

وأشار عامل رفض ذكر اسمه إلى أن مأمور قسم أول أسوان تواطأ مع مدير المصنع ولم يرسل للتحقيق في الحادث، وظلت الجثث مكانها لأكثر من سبع ساعات، إلا أنه تحت ضغط العمال اضطروا لتحرير محضر بالواقعة.

شدد العمال على استمرار إضرابهم عن العمل، وعدم فض الإضراب إلا بعد فتح التحقيق الفوري في مقتل زملائهم وتفحمهم، وتوفير سبل الأمان داخل المصنع وحماية 650 عاملا هم إجمالي العاملين.