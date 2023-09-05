إضراب كامل ينتظر «شيفرون» في أستراليا ويهدد إمدادات الوقود العالمية

هدد العمال في مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة “شيفرون” في أستراليا بأسبوعين من الإضرابات المستمرة على مدار 24 ساعة في مصنعين رئيسيين للتصدير اعتباراً من منتصف سبتمبر، في خطوةٍ لتصعيد النزاع الذي يهدد إمدادات الوقود العالمية ، بحسب وكالة بلومبرج.

أرسل العمال إشعاراً لشركة “شيفرون” أعلنوا من خلاله أنهم يخططون للإضراب الكامل عن العمل اعتباراً من 14 سبتمبر، بعد إضرابات جزئية بدأت في 7 سبتمبر، حسبما ذكر التحالف البحري يوم الثلاثاء في منشور على موقع “فيسبوك”.

أدى التهديد بتحرك العمال في غرب أستراليا إلى تعكير صفو أسواق الغاز الطبيعي العالمية التي لا تزال تشهد توترات بعدما أدى غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي إلى نقص الإمدادات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

تهديد إمدادات الوقود العالمية

شكلت المنشأتان اللتان تديرهما “شيفرون” حوالي 7% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية العام الماضي. وبدأ الطرفان ما يسمى بـ”جلسات المصالحة”، وفقاً لمتحدث باسم “شيفرون”، بعدما صوت العمال في المصنعين ضد اقتراح الشركة فيما يتعلق بحزمة الأجور.

قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها تقدمت بطلب إلى “لجنة العمل العادل” من أجل المساعدة في حل هذا النزاع. وقد يؤدي الإغلاق لمدة أسبوعين في منشأتي “غورغون” و”ويتستون” إلى خفض الإنتاج الأسترالي بمقدار 1.1 مليون طن، حسبما ذكرت “بلومبرغ إن إي أف” يوم الاثنين في توقعاتها العالمية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في فصل الشتاء.