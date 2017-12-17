إضراب عمال تيفا يصيب إسرائيل بشلل مؤقت

خالد بدر الديننظمت النقابة الرئيسية لعمال القطاع العام في إسرائيل يوم الأحد إضرابا لمدة نصف يوم تسبب في إغلاق المطار والبورصة والبنوك وجميع الوزارات الحكومية احتجاجا على خطة شركة تيفا للصناعات الدوائية لتسريح 25 % من إجمالى العاملين لديها.وذكرت وكالة رويترز أن شركة تيفا المثقلة بالديون إحدى كبرى

خالد بدر الدين

نظمت النقابة الرئيسية لعمال القطاع العام في إسرائيل يوم الأحد إضرابا لمدة نصف يوم تسبب في إغلاق المطار والبورصة والبنوك وجميع الوزارات الحكومية احتجاجا على خطة شركة تيفا للصناعات الدوائية لتسريح 25 % من إجمالى العاملين لديها.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة تيفا المثقلة بالديون إحدى كبرى الشركات في إسرائيل وأكبر شركة في العالم لصناعة العقاقير التي انتهت براءة اختراعها أعلنت في الأسبوع الماضي إنها ستخفض قوتها العاملة العالمية بحوالى 14 ألف وظيفة.



سيتم بموجب هذه الخطة خفض الوظائف بحوالى 1700 وظيفة وغلق مصنع في إسرائيل وكثير من الفروع فى الدول الأوروبية وأثار ذلك غضب النقابات والسياسيين الذين يرون أن موظفي تيفا يجب ألا يدفعوا ثمن الاستثمارات الفاشلة للشركة في الخارج.

وبدأ مئات الآلاف من العمال إضرابا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد بداية أسبوع العمل في إسرائيل وتضامن الكثيرون معهم بتنظيم تجمعات أمام المنشآت التابعة لتيفا.

وأغلق المحتجون طرقا رئيسية بما في ذلك مدخل القدس وأحرقوا إطارات سيارات أمام كثير من مكاتب تيفا وجلس المتظاهرون في منتصف الشوارع وممرات عبور المشاة مما تسبب في توقف حركة المرور في عدد من المدن.

وقال اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت) إن مئات من عمال تيفا في مصنع الشركة بالقدس يعتصمون داخله وسيواصلون الإضراب مجددا غدا الاثنين بينما ستكون هناك إضرابات في منشآت أخرى تابعة لتيفا.

وقلصت بورصة تل أبيب ساعات التداول ونزل سعر سهم شركة تيفا 0.8 % كما جرى إلغاء أو تأجيل رحلات الطيران المغادرة لمطار بن جوريون في تل أبيب بين الساعة 8 صباحا و12 ظهرا على الأقل ولم يسمح بهبوط أي طائرات إلى أن تجاوزت الساعة 12 ظهرا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يعتزم لقاء كير شولتز الرئيس التنفيذي لشركة تيفا هذا الأسبوع في مسعى لتقليل الضرر الواقع على العمال إلى أقل حد ممكن.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: نحتاج لبذل كل ما يمكن للحيلولة دون إغلاق المصانع في القدس و أن إسرائيل يجب أن تظل مقرا لشركة تيفا.