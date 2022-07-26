إضراب عمال الخدمات الأرضية يجبر لوفتهانزا على إلغاء 1000 رحلة طيران

أعلنت لوفتهانزا، عملاقة صناعة الطيران الألمانية، أنها تقوم بإلغاء ما يزيد على ألف رحلة طيران قبيل إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية والذي من المقرر الدخول فيه غدا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الإضرابات ونقص العاملين قد دفعت شركات الطيران، ومنها لوفتهانزا، بالفعل لإلغاء آلاف رحلات الطيران وتسببت في طوابير انتظار طويلة في المطارات مما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″، بخيبة أمل.

وقالت لوفتهانزا، وهي شركة الطيران الألمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء إنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقررة يوم الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونيخ.

وأوضحت الشركة أن أكثر من 130 ألف راكب تضرروا بالفعل، لاتفة إلى احتمال اضطرارها لمزيد من الإلغاءات والتأخيرات يومي الخميس والجمعة المقبلين بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال “فيردي” سعيا للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5 % يطالب بها العمال.