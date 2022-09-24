إضراب عمالي واسع يعرقل حركة الملاحة الجوية في أفريقيا

تسبب إضراب لمراقبي الحركة الجوية إلى تعطل الرحلات الجوية من وإلى غرب ووسط إفريقيا أمس الجمعة، وهو ما أسفر عن حصول حالة من الارتباك والفوضى في حركة المسافرين إلى أوروبا والولايات المتحدة وداخل القارة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ودخل العاملون في وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر، التي تنظم مراقبة الحركة الجوية في 18 دولة، عن العمل أمس الجمعة بسبب خلاف بشأن ظروف العمل والرواتب، في تحد صريح لأحكام قضائية وحظر حكومي يمنعهم من القيام بذلك.

وذكر صحفيون من “رويترز” في مطار بليز دياني الدولي بالسنغال وفي الولايات المتحدة أن الرحلات الجوية من وإلى أوروبا والولايات المتحدة توقفت مساء الجمعة وهو من الأيام المزدحمة بالسفر.

وقالت شركات طيران وركاب إن الرحلات الجوية داخل إفريقيا تأثرت أيضا.

وطلبت وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر من العملاء متابعة مواقع شركات الطيران على الإنترنت للحصول على التحديثات.

وقالت الوكالة يوم الجمعة “رغم حظر جميع المحاكم الإضراب، قامت اتحادات نقابات مراقبي الحركة الجوية بإضراب غير قانوني”.

وقالت اتحادات نقابة مراقبي الحركة الجوية في بيان إن أعضاءها سيتوقفون عن تقديم الخدمات لجميع الرحلات الجوية “الحساسة” حتى يتم تلبية مطالبهم.

وقال بول فرانسوا جوميس، وهو أحد زعماء مراقبي الحركة الجوية السنغاليين المضربين عن العمل، إنه تم اعتقال بعض أعضاء النقابات في الكاميرون والكونجو وجزر القمر لمشاركتهم في الإضراب.

وقال صحفيون من “رويترز” إن شركة طيران السنغال أوقفت عدة رحلات نتيجة للإضرابـ ولم يتسن الوصول إلى شركة الطيران للتعليق.

وقال مسافرون إن الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة والبرتغال وتركيا تضررت.