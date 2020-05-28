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إضراب شامل للصيدليات في السودان اعتبارا من السبت المقبل

أعلن أصحاب الصيدليات في السودان اليوم الخميس عن إضراب شامل اعتبارا من السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام. وقالت وكالة روسيا اليوم إن الإضراب يأتي احتجاجا على عدم اتخاذ الجهات المسؤولة الخطوات اللازمة لتوفير الأدوية. وقالت اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات، في…

محمود خاطر 8:06 م, الخميس, 28 مايو 20 8:06 م, الخميس, 28 مايو 20

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أعلن أصحاب الصيدليات في السودان اليوم الخميس عن إضراب شامل اعتبارا من السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت وكالة روسيا اليوم إن الإضراب يأتي احتجاجا على عدم اتخاذ الجهات المسؤولة الخطوات اللازمة لتوفير الأدوية.

وقالت اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات، في بيان، اليوم الخميس: “سعينا منذ فترة لتحسين واقع انعدام الدواء وتخفيض سعره وتحسين بيئة عملنا بالتواصل مع الجهات ذات الصلة، ولكن للأسف لم نجد آذانا صاغية لتحقيق ذلك ..

عليه نعلن إضرابنا الشامل عن العمل بدء من يوم السبت 30/5 حتى 1/6/2020″.

وطالبت اللجنة السلطات في السودان بتوفير ودعم الدواء، “دون تنصل من مسؤوليتها المباشرة عن ذلك”.

وأعربت اللجنة عن أسفها، قائلة: “إن الحال وصلت بنا إلى اتخاذ هذا القرار، ولكن خلو الأرفف من الدواء بسبب توقف الشركات المستوردة والمصانع المحلية، والتضارب في التسعيرة، وغيرها مما يعايشة المواطن بحثا عن الدواء ولا يجدة .. اضطرنا، برغم هشاشة الواقع الصحي، للتوقف عن العمل لانعدام الدواء الذي وصل حد الكارثة الصحية”.

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بقلم محمود خاطر

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